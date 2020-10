Wenngleich die Arbeitslosigkeit seit April auch Monat für Monat etwas gesunken sei, bleibe die Lage am burgenländischen Arbeitsmarkt infolge Corona „nach wie vor ernst“, stellte AMS-Landesgeschäftsführer-Stellvertreter Manfred Breithofer kürzlich einmal mehr klar. Deutlich untermauert wird das von einem jüngst präsentierten Vergleich der September-Zahlen mit jenen des entsprechenden Vorjahresmonats: Konkret 8.839 Burgenländer suchten im heurigen September einen Job, das sind um rund 1.826 (26 Prozent) mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahrs.

Stark von der Arbeitsmarkt-Krise betroffen zeigten sich dabei alle Regionen des Landes. Besonders hervor stach freilich die Region Neusiedl am See mit dem höchsten Zuwachs an Arbeitslosen (plus 35 Prozent). Noch am glimpflichsten davon kam die Region Jennersdorf mit einem Anstieg um 17 Prozent.

Nach Branchen betrachtet, schlug sich der Zuwachs an Arbeitslosen vor allem in Büro-, Handels-, Hilfs- und Fremdenverkehrsberufen nieder. Bei Männern stieg die Arbeitslosigkeit stärker als bei Frauen. Auch Ausländer sowie Langzeitarbeitslose waren überdurchschnittlich betroffen.

Bau: Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen

Breithofer spricht aber auch von einem „ersten Lichtblick“ – erfreulich sei, dass die Zahl der Beschäftigten mit 109.000 im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben sei und dass es mehr offene Stellen gebe. Vor allem am Bau sei die Nachfrage gestiegen.

Mit Anfang des Monats startete die dritte Etappe der Kurzarbeit. Seit Beginn der Corona- Kurzarbeit wurden 105 Millionen Euro an burgenländische Betriebe ausbezahlt.