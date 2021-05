Die Rechtsvertreter der LIB sehen - anders als der BLRH, der den Bericht der Justiz weitergeleitet hatte - keine strafrechtlichen Verfehlungen, hieß es im Anschluss gegenüber der APA. Personelle Konsequenzen gab es keine.

Der Landesrechnungshof veröffentlichte Anfang Mai seinen Bericht über die BELIG (Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH) über die von ihm überprüften Jahre 2016 bis 2019. Demnach soll die BELIG etwa einen Teil der Gehaltszahlung des Geschäftsführers unrechtmäßig ausbezahlt und bei Grundstücksverkäufen nicht nachvollziehbare Preisnachlässe gewährt haben.

Die heutige Aufsichtsratssitzung der LIB sei keine außerordentliche, sondern ohnehin geplant gewesen. Der Sprecher von Landesrat und LIB-Aufsichtsratsvorsitzenden Heinrich Dorner (SPÖ) bekräftigte dessen Aussagen im Sonderlandtag am Vortag, wonach der BLRH und die LIB "unterschiedliche Rechtsansichten" vertreten. Dies sei auch vom Aufsichtsrat am Donnerstag betont worden.

Viele Empfehlungen seien bereits in die Wege geleitet worden und die Umstrukturierung in die LIB habe gut funktioniert, dies werde vom BLRH auch positiv gewertet. Der Geschäftsführer leiste gute Arbeit. Viele Projekte laufen, es werde weiter gearbeitet, so der Sprecher.

Große Verärgerung herrsche aber bei den Aufsichtsräten über "gewisse" politische Parteien, denen es lediglich um eine Skandalisierung gehe. Der BLRH-Bericht liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, wobei die LIB keine strafrechtlichen Verfehlungen sieht.