Neuer Chef für das Hilfswerk

„Es ist eine große Veränderung für mich von einer gewinnorientierten Aktiengesellschaft zu einer gemeinnützigen Hilfsorganisation zu wechseln. Doch nie zuvor war ich mir in einer Entscheidung so sicher: Ich empfinde es als eine großartige Herausforderung, für betagte, pflege- und hilfsbedürftige Mitmenschen tätig sein zu können,“ unterstreicht Stefan Widder, der sich gemeinsam mit seiner Geschäftsführer-Kollegin Andrea Zarits vielen Herausforderungen im burgenländischen Pflegewesen stellen wird müssen. Große Neuerungen stehen bevor.

Andrea Zarits gehört seit Anfang Februar 2019 der Führungsriege des Hilfswerk Burgenland an. „Unter den gegebenen Umständen war es nicht leicht, den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Aber wir haben es trotz des über uns schwebenden Damoklesschwertes – sprich Pandemie - geschafft, in wertschätzender und verlässlicher Zusammenarbeit mit Mag. Karl Schiessl, dem ich auf diesem Wege für seine Arbeit herzlich danke und weiterhin Gesundheit und viel Freude in seinem wohlverdienten Ruhestand wünsche, unsere Ziele zu erreichen,“ freut sich Andrea Zarits nunmehr auch auf die Zusammenarbeit mit Mag. Stefan Widder. „Gemeinsam werden wir als Geschäftsführung in der Betriebs-GmbH die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen zum Wohle unserer Kunden und BewohnerInnen unserer Seniorenpensionen managen und meistern,“ ist Zarits überzeugt.