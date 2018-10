Das teilte die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bei der Präsentation der Gemeindefinanzstatistik für 2017 am Mittwoch mit. Insgesamt haben die Kommunen trotz Schuldenabbau und steigender Sozialkosten mehr investiert, so Eisenkopf.

"Bei einer einfachen Einnahmen-Ausgaben-Betrachtung sieht es so aus, dass die Gesamteinnahmen im Jahr 2017 der 171 burgenländischen Gemeinden rund 696 Millionen Euro betragen haben und dem stehen Gesamtausgaben in Höhe von rund 612 Millionen Euro gegenüber", berichtete die Landesrätin. Dieser erzielte Überschuss trage auch maßgeblich dazu bei, dass die Gemeinden sehr viel investieren konnten. "In Summe sind es 108 Millionen Euro, die vor allem in wichtige Infrastrukturprojekte investiert wurden." Etwa ein Drittel des Geldes floss in den Bildungs- und Sozialbereich. Zwei Drittel wurden für die Daseinsvorsorge, beispielsweise den Straßenbau oder die Müllentsorgung, aufgewendet.

Der Schuldenstand sei um 2,6 Millionen Euro im Vergleich zu 2016 verringert worden - und zwar von 311,9 Millionen Euro auf 309,3 Millionen Euro. Der Grund dafür, dass die Gemeinden in Summe finanziell gut dastehen, sei einerseits dass sie "ganz einfach wirklich gut gewirtschaftet" haben, so Eisenkopf. Andererseits sei dies aber unter anderem auch auf die Transferleistungen des Landes zurückzuführen. "Im Burgenland tragen wir seitens des Landes sehr viel mit für die Gemeinden. Aber sie wirtschaften auch wirklich sehr besonnen."

Außerdem habe man eine konsequente Gemeindeaufsicht und sei im Bundesländervergleich "ein bissi strenger", meinte Brigitte Novosel, Leiterin der Abteilung 2 - Landesplanung, Sicherheit, Gemeinden und Wirtschaft. Konkret muss beispielsweise jedes Darlehen - egal ob es sich um ein paar Tausend Euro oder eine Million Euro handelt - aufsichtsratsbehördlich genehmigt werden. Das sei nicht in allen Bundesländern so, erläuterte Novosel. Die "üblichen Problemgemeinden" - etwa Neusiedl am See - stehen laut Eisenkopf "unter strengster Überwachung durch die Gemeindeabteilung" und seien was deren Schuldenstand betreffe "wirklich am Weg der Besserung".

Die Umstellung des Budgetierungssystems der Kommunen von der Kameralistik auf Doppik soll 2019 fertig sein. "Erst dann ist eine gesamthafte Darstellung des Gemeindehaushalts gewährleistet - samt den ausgegliederten Gesellschaften, die derzeit nur im Ausweis über die Beteiligungen sichtbar sind. Das Vermögen und die Schulden der Beteiligungen sind im Rechnungsabschluss der Gemeinden derzeit nicht dargestellt. Von der Doppik erwarten wir uns mehr Transparenz", so die Landesrätin.