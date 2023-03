Burgenland Premiere für die „Skills Week“

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Mit der "Skills Week" soll die Vielfalt des heimischen Arbeitsmarktes betont werden. Foto: WK Burgenland

V on 20. bis 24. März findet an mehrere Standorten im Burgenland die „Skills Week“ der Wirtschaftskammer Burgenland statt. Mit dem neuen Format soll ein Schritt gegen den Mangel an Arbeits- und Fachkräften gesetzt werden.