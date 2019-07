Rechnungshof ortet Mängel bei Risikokapitalbeteiligung .

Der Rechnungshof (RH) hat in einem aktuellen Prüfbericht die Risikokapitalbeteiligungen des Landes Burgenland am Beispiel des BRB-Fonds unter die Lupe genommen. Dieser legt seinen Fokus laut Angaben auf der Homepage der BRM Burgenländische Risikokapital Management AG auf einheimische KMU in der Wachstumsphase. Insgesamt spricht der RH 50 Empfehlungen aus.