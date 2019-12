Der Beschluss zur Vertragsverlängerung bis 2025 war in der Regierungssitzung am Dienstag gefasst worden, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Landesholding Burgenland vereint rund 70 Unternehmen, an denen das Land Beteiligungen hält. Dazu gehören etwa Energie Burgenland AG, KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) sowie die BELIG (Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH), FH Burgenland, Burgenland Tourismus und die Kulturbetriebe Burgenland.

Der gesamte Konzern mit einer Bilanzsumme von 2,3 Mrd. Euro hat rund 4.700 Beschäftigte. "Die Landesholding ist damit auch ein ganz wichtiger Faktor für eine weiterhin positive Entwicklung des Burgenlandes", stellte Doskozil fest. Mit der Wiederbestellung Ruckers sei eine gute Voraussetzung geschaffen worden, damit die Landesholding auch künftige Herausforderungen wie die schrittweise Umsetzung des Netto-Mindestlohnes von 1.700 Euro bewältigen könne.