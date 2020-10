Die Zuwächse von Juli (plus 4,1 Prozent) und August (plus 6,5 Prozent) wurden damit noch übertroffen. Die Ausweitung der Bonusticket-Aktion und "Corona-Kasko" sollen für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung sorgen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung.

"Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die sich etwa durch Reisewarnungen und steigende Infektionszahlen ergeben, festigt sich das Burgenland weiter als äußerst beliebte Urlaubsdestination für Gäste aus ganz Österreich", hielt der Landeschef fest. Mit der neu eingeführten "Corona-Kasko" und der neuerlichen Verlängerung des Bonustickets bis Ende Jänner für alle Österreicher soll der Grundstein für eine erfolgreiche Herbst- und Wintersaison gesetzt werden, wenngleich die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie nur schwer abzuschätzen sei.

Im Burgenland wurden im September 369.643 Nächtigungen verbucht. Das bedeutete eine Zunahme von 67.805 gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 (301.838). Auch bei den Ankünften gab es der Aussendung zufolge ein Plus von zwölf Prozent.