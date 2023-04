Tourismus freut sich über Plus bei Nächtigungen

Mit 149.745 Nächtigungen erreichte der heurige März ein Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Jänner bis März 2023 wurden rund 428.795 Übernachtungen gezählt. Dies entspricht einem Zuwachs von 14,3 Prozent im Vergleich zu 2022. Am stärksten waren die Zuwächse bei Gästen aus Niederösterreich (+18%), Wien (+7,7%), Salzburg (+27%) und Deutschland (+12,3%).

Für das Land unterstreichen die neuen Zahlen der Statistik Austria den „Aufwärtstrend“, freut sich das Duo Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.

Landeshautpmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil mit Tourismus Burgenland-Geschäftsführer Didi Tunkel. Foto: LMS, Fertsak Viktor

„Das Burgenland hat sich längst als Tourismusdestination positioniert. Die neuesten Zahlen zeigen wieder, dass das Interesse für unser Bundesland als Reiseziel ungebrochen hoch ist", erklärt der Landeshauptmann, gleichzeitig auch Tourismusreferent, stolz: „Wir werden weiterhin alles dafür tun, um diesen Trend fortzusetzen und die Tourismuswirtschaft im Burgenland zu fördern und zu unterstützen.“

Trotz Trockenheit und „Negativ-Bildern“: Plus am Neusiedler See

Die viel beklagte Negativ-Berichterstattung, medial verbreitete Bilder vom ausgetrockneten See und schwach gefüllten Häfen hatten scheinbar keine Auswirkung auf die Nächtigungszahlen. Denn die Region Neusiedler See erfreute sich im Zeitraum Jänner bis März über das deutlichste Plus zum Vorjahr mit 24 Prozent. Damit schneidet die Region sogar besser ab als vor der Pandemie, mit einem Plus von sieben Prozent zu 2019.

„Die März Nächtigungsstatistik zeigt deutlich, dass sich die Tourismusbranche im Burgenland auf einem guten Weg der Erholung befindet. Die früh einsetzende Frühlingssaison hat dazu beigetragen, dass viele Menschen Kurzurlaube in unserer Region verbracht haben“, lobt Tourismus-Chef Didi Tunkel das heimische Angebot. „Die Kombination aus Rad, Therme, Natur sowie Wein und Kulinarik ist weiterhin sehr gefragt, das gibt uns Zuversicht für die kommenden Monate.“

Und er verweist auch auf anstehende Großevents, die sich wohl - zumindest bei passendem Wetter - ebenfalls deutlich in der Nächtigungsstatistik niederschlagen werden. Tunkel nennt etwa das See Opening am kommenden Wochenende, der Weinfrühling oder das ‚Aufblühen‘ im Südburgenland. Auch die Werbung für die Region auf diversen Messen habe zum Plus beigetragen.