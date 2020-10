Die Weinlese ist derzeit noch voll im Gange, in den nächsten Tagen sollte aber schon etwa 90 Prozent gelesen sein. „Wir werden in ein, zwei Wochen genau einschätzen können, wie der Ertrag heuer sein wird“, erklärt Wein Burgenland-Geschäftsführer Georg Schweitzer: „In den beiden Vorjahren haben wir besonders früh mit der Lese begonnen, daher wirkt es heuer vielleicht so, als wären wir spät dran. In Wirklichkeit befinden wir uns ziemlich genau im mehrjährigen Durchschnitt.“

BVZ; zVg Weinlese. Wein Burgenland Obmann Matthias Siess (re. oben) und Geschäftsführer Georg Schweitzer rechnen mit etwas weniger Ertrag, aber einer Top-Qualität.

Auch das Wetter habe im Großen und Ganzen gepasst, einer sehr guten Qualität des Jahrganges 2019 stehe damit nichts im Weg, so Schweitzer. Mengenmäßig wird etwas weniger als noch im Vorjahr herausschauen, Wein Burgenland Obmann Matthias Siess rechnet mit rund 650.000 Hektoliter statt den 700.000 Hektoliter im Jahr zuvor. Im Mittelburgenland gebe es etwas weniger Ertrag als im Vorjahr, im Seewinkel dafür teilweise sogar etwas mehr, weiß Siess und freut sich mit seinen Kollegen: „Dank ihrer Tröpfenbewässerung haben die Seewinkler Winzer schon ganz schön was runterlesen können.“