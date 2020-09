Energienetzbetreiber investieren kräftig .

Die Strom- und Gasnetzbetreiber investieren kräftig. In den Jahren 2019 bis 2022 stecken Netzbetreiber im Burgenland, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Linz zusammen 2,1 Mrd. Euro in den Ausbau und die Instandhaltung der Netze, wie es bei am Freitag einem Video-Call des Forum Versorgungssicherheit hieß.