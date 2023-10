Martin Burjan ist neuer Direktor der Landwirtschaftskammer Burgenland

Martin Burjan ist neuer Direktor der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, er folgt in dieser Funktion Otto Prieler nach - wie die BVZ als erstes Medium berichtet hat. Der BOKU-Absolvent wird künftig die operativen Geschäfte der Kammer in Eisenstadt leiten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Burjan führte zuletzt das Bundesamt für Weinbau in der Landeshauptstadt. Er war unter anderem Kabinettschef im Landwirtschaftsministerium unter dem heutigen Kammer-Präsidenten Nikolaus Berlakovich.

Ein großer Punkt auf der Agenda des neuen Direktors werde der neue Kammervertrag sein. „Hier laufen die Verhandlungen mit der Landesregierung noch. Aber wir hoffen, dass die konstruktiven Gespräche bald zu einem Abschluss führen“, so Berlakovich und Burjan in der Aussendung.