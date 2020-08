Neben der Versorgerfunktion für die Bevölkerung mit Lebensmitteln, haben die Buschenschanken aber weitere wichtige Funktionen für ihre Gemeinden und BewohnerInnen. Buschenschankbetriebe übernehmen immer öfter die Funktion als Treffpunkt in der Gemeinde, unterstützen damit das gesellschaftliche Leben und haben somit auch eine soziale Funktion. Diese positiven Effekte sind gerade in Regionen, in denen die Buschenschank-Betriebe nicht mehr vorhanden sind bzw. gefährdet sind, von besonderer Bedeutung.

Für viele landwirtschaftliche Betriebe im Burgenland stellt der Buschenschank aber auch eine interessante Möglichkeit dar, die eigenen qualitativ hochwertigen Produkte besser zu vermarkten und den Ab-Hof-Verkauf anzukurbeln. „Unsere burgenländischen Buschenschank-Betriebe stehen für gutes Essen, geselliges Beisammensein und sind traditionelle Kommunikationszentren. Mit ihrer Arbeit leisten die burgenländischen Buschenschenken einen großen Beitrag, um die Lebensqualität in unserem Land zu steigern und unser Bundesland bis weit über die Grenzen bekannt zu machen“, so die für Agrar zuständige LH-Stv.in Astrid Eisenkopf.