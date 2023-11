Digitalisierung soll Arbeitslosenzahl im Burgenland wieder senken

6.757 Personen waren mit Stichtag Ende Oktober 2023 im Burgenland arbeitslos gemeldet. Das sind um 3,3 Prozent mehr als im Oktober 2022 (Österreich-Schnitt: +6 Prozent). Erfreulich ist für AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl der Rückgang der Alter- und Langzeitarbeitslosigkeit (minus 4 und 14 Prozent). Regional gibt es deutliche Unterschiede, so wird ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in Oberwart (+12,3%) und in Jennersdorf (+8,5%) verzeichnet, Rückgänge hingegen in Mattersburg (-3,9%) und Oberpullendorf (-5,8%).

Ein Mittel gegen Arbeitslosigkeit (und dem weiterhin chronischen Fachkräftemangel) ist der Ausbau der digitalen Fähigkeiten. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher besuchte dazu das Burgenländische Schulungszentrum BUZ im mittelburgenländischen Neutal. Dort überzeugte er sich vom Pilotprojekt „Digitale Lernbegleitung in der Lehrlingsausbildung“. Dabei sollen Lerninhalte via Handy überall und zwischendurch geübt werden können, ohne die „Schulbank“ zu drücken. Das hebt die Aufmerksamkeit und die Lernmotivation. Und schließlich ist da noch der Arbeitgeber, der den Fortschritt und die Motivation seines Lehrlings, selbstverständlich elektronisch, mitverfolgen kann.