BVZ: Wie ist die burgenländische Industrie bislang durch die Krise gekommen?

Gerger: Die Krise hat die burgenländische Industrie je nach Branche hart oder weniger hart getroffen. Viele Bereiche sind von gekappten Lieferketten aus dem Ausland und fehlenden Aufträgen betroffen. Der Bauindustrie machen die geschlossenen Baustellen Probleme. Der Lebensmittelindustrie oder gewissen Pharma- oder Medizintechnikindustrien geht es gut.

Lassen sich die Auswirkungen auch in Zahlen abschätzen?

Umsatzeinbrüche von 25 bis 75 Prozent machen es der heimischen Industrie derzeit nicht leicht, die Produktionen aufrecht zu erhalten. Aber man setzt alles daran, dieses zu tun. Die Wertschöpfungsverluste sind derzeit noch nicht absehbar. Es kommt auch darauf an, wie lange die Krise dauert und wie synchron die weltweiten Märkte wieder hochfahren.

Sie haben im Vorjahr eine eigene Firma gegründet – wie schwer hat Sie die Krise getroffen?

Die „G² Industrial Engineering GmbH“ konzentriert sich auf die Entwicklung von Beleuchtungssystemen, aber auch Systemen und Komponenten für den Fahrzeugbau. Zurzeit arbeiten wir mit acht Mitarbeitern im Homeoffice. Alle Kunden haben uns informiert, dass es keine Einschränkung bei Neuentwicklungen geben soll. Sämtliche Fahrzeughersteller halten an ihren Projektplänen für neue Modelle fest. Für uns heißt das, keine Kürzung in den geplanten Personalressourcen.

Was braucht es, um den Wirtschaftsstandort Burgenland wieder nachhaltig wettbewerbsfähig aufzustellen?

Die größten Hindernisse zurück zu wirtschaftlicher Normalität sehen Industrieunternehmen in der eingebrochenen Auftragslage, in der mangelnden Verfügbarkeit von Rohstoffen und ausländischen Vorleistungen, in der Arbeitskräfteverfügbarkeit, der angespannten Liquidität, in behördlichen Auflagen und in der Logistik. Die Aufrechterhaltung der Lieferketten und offenen Grenzen für Mitarbeiter und Waren bleibt oberstes Gebot.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Der angespannten Liquidität der Unternehmen helfen jetzt besonders steuerliche Erleichterungen, Stundungen aber auch die Gewissheit, im Bedarfsfall auf größere Finanzhilfen greifen zu können. Die Planungsunsicherheit wegen der unsicheren, globalen Marktlage, ist die größte Herausforderung. Die Dauer der Krise kann derzeit, glaube ich, niemand mit Sicherheit prophezeien. Wir werden mit der Situation umgehen lernen müssen.

Stichwort Facharbeitermangel: Wie lässt sich negativen Auswirkungen auf einen Wiederaufschwung entgegenwirken?

Die Kurzarbeit ist das Mittel der Wahl, um Kündigungen zu vermeiden und die qualifizierten Mitarbeiter beim Hochfahren der Produktionen wieder an Bord zu haben. Wichtig ist auch, Lehrabschlussprüfungen durchführen zu können. Damit stehen uns gut ausgebildete Facharbeiter zur Verfügung. Neue Lehrlinge werden natürlich wieder aufgenommen.

Wo fehlen die meisten Facharbeiter im Burgenland?

Junge Menschen docken seit Jahrzehnten in den fünf gleichen Lehrberufen an. Uns fehlen aber massiv Facharbeiter zum Beispiel der in Mechatronik, Elektrotechnik oder anderen neuen Lehrberufen. Eine Herausforderung ist es auch, Absolventen von Universitäten im Land zu behalten.

Rät man jungen Leuten auf die HTL zu gehen oder Lehre mit Matura zu machen?

Wir brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter, weil ein europäischer Standort nur mit Innovation und F&E Bestand hat. Die HTL-Absolventen sind eine wesentliche Stütze der Industrie. Daneben bieten wir aber Lehrlingen an, die Matura zu machen. Das sollte noch mehr genutzt werden.

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch in Corona-Zeiten ein zentrales - wie kann die Industrie ein gewisses Umweltbewusstsein einbauen?

Industrieunternehmen im Burgenland sind bereits seit langem umweltbewusst, leben Nachhaltigkeit und sind Vorreiter in Sachen Rohstoffeffizienz, Recycling und neuer Technologien. Die Industrie ist somit Teil der Lösung und nicht das Problem.

Welche Lehren kann die burgenländische Industrie aus der Corona-Krise ziehen?

Die Krise deckt Versäumnisse der Vergangenheit schonungslos auf. Aber sie bietet auch die Chance, diese Fehler möglichst rasch zu beheben. Wir müssen danach trachten, Schlüsseltechnologien in Europa zu halten, die Digitalisierung – vor allem auch in den Schulen – voranzutreiben und den Weg für Investitionen in Zukunftsbereiche wie Innovation, Technologie, Klima- und Umweltschutz zu ebnen. Dann können wir wettbewerbsfähig und erfolgreich in eine Zeit nach Corona gehen!