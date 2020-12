BVZ: Herr Präsident, Corona ist das alles beherrschende Thema, Sie waren selbst infiziert – was sagen Sie jenen, die die Erkrankung nur für eine Grippe halten?

Peter Nemeth: Ich hatte einen sehr milden Verlauf, kenne aber viele, die Geschmacksverlust oder verschiedene andere Unannehmlichkeiten hatten und leider auch solche, die schon verstorben sind. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, man soll sich an die Regeln halten.

Hat sich Ihr persönlicher Umgang mit dem Virus geändert?

Nemeth: Natürlich, vor allem innerhalb der Familie. Die Enkel bekommen im Kindergarten gut vermittelt, dass man sich die Hände wäscht, dass man Abstand hält und eine Maske trägt. Wenn sich alle so verhalten würden, hätten wir ganz andere Zahlen.

Werden Sie sich impfen lassen?

Nemeth: Ja, das ist der einzig richtige Schritt. In erster Linie wichtig sind einmal testen und nochmals testen, das Contact Tracing und dann eben natürlich die Impfung.

Was ist denn für die Wirtschaft im Umgang mit der Pandemie notwendig?

Nemeth: Als Unternehmer kann man nur darauf schauen, dass

im Betrieb die Abläufe dementsprechend geregelt sind, dass Mitarbeiter getestet werden. Wenn es heißt, der letzte Lockdown-light war ein Kniefall vor der Wirtschaft, dann ist diese Ansage eine deutliche Ohrfeige für die gesamte Wirtschaft – ganz besonders aber für alle Unternehmerinnen und Unternehmer oder selbstständig Erwerbstätigen, denn diese haben kein fixes Einkommen vom Staat.

Droht uns eine Pleitewelle im nächsten Jahr?

Nemeth: Ich bin überzeugt davon, wir sehen es jetzt an den stark rückläufigen Insolvenzzahlen. Das heißt, es gibt sehr viele hinausgeschobene Insolvenzen, die werden uns sicherlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 und auch 2022 massiv treffen.

Es wird also jene Firmen erwischen, bei denen es immer knapp war?

Nemeth: Die Firmen, die bisher gut gewirtschaftet haben, werden mit einem blauen Auge davon kommen, die anderen werden vom Markt verschwinden.

Glauben Sie, dass mit diesem 3. Lockdown der Weg in die Normalität geebnet ist?

Nemeth: Ich bin überzeugt, dass die Zahlen hinuntergehen werden. Aber warum sollten sie dann nicht im Feber oder März wieder steil hinaufgehen? Was die Infektionen verlangsamen kann, werden dann wohl noch nicht die Impfungen sein, – es werden noch zu wenige sein, – sondern das Wetter, wenn es wärmer wird und sich das Virus weniger verbreitet.

Schließen Sie einen weiteren Lockdown aus?

Nemeth: Nein. Man hat zwar dazugelernt, aber ob derart, dass man wirklich alle Regeln einhält, keine Partys feiert ...

Vor allem im letzten Drittel des Jahres wurde die Regierung stark kritisiert, die Eigenverantwortung werde scheinbar ganz außen vorgelassen …

Nemeth: Wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahren etliche Leute haben, die ohnehin gewusst haben, was richtig gewesen wäre und die es schon immer gesagt haben ... Kritisieren ist relativ leicht, was Gescheites zu sagen und an einer tollen Lösung mitzuarbeiten, das fällt manchmal sehr schwer.

Wie beurteilen Sie die Performance der Regierung im Umgang mit der Pandemie generell?

Nemeth: Natürlich hat es Startschwierigkeiten gegeben, die logisch sind, man konnte ja nicht in ein Regal zurückgreifen und Rezepte zur Bekämpfung herausnehmen. So gesehen hat das, glaube ich, nach einigen Wochen unglaublich gut funktioniert. Wir haben mit dem Härtefallfonds 1 und dem Härtefallfonds 2 alleine im Burgenland rund 25 Millionen Euro ausbezahlt. Auch der Fixkostenzuschuss und der Umsatzersatz sind sinnvolle Instrumente.

Das heißt, aus Ihrer Sicht ist die Hilfe, die versprochen wurde, auch gut angekommen?

Nemeth: Natürlich gibt es Bereiche, die man nicht gleich gesehen hat, wie die Zulieferbetriebe – die wurden nicht bedacht, ihnen muss natürlich auch geholfen werden. Jetzt wird auch hier ausgerechnet, was ist fair, welcher Umsatzersatz anzusetzen ist. Dass es welche gibt, die nicht zufrieden sind, das liegt in der Natur der Sache.

„Schnüren bereits hausintern Pakete für Branchen.“ 2021 geht es für Nemeth vor allem darum, „Schienen“ für ein erfolgreiches 2022 zu legen. Millendorfer

Was brauchen die Betriebe 2021 für die ersten Monate?

Nemeth: Planungssicherheit – wir wissen, dass wir am 18. unter gewissen Voraussetzungen etwa den Handel wieder aufsperren können, dann müsste viel mehr kontrolliert werden. Es ist nicht die Aufgabe eines Gastwirts oder Unternehmers zu schauen, ob jemand sich auch wirklich testen hat lassen und nicht positiv ist.

Wird Ihnen für Ihre Enkelkinder bange angesichts der Schuldenlast, die überbleibt?

Nemeth: Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass wir diese Krise überstehen werden. Man darf nicht vergessen, dass wir unter Kern und Mitterlehner etwa eine 85/86-prozentige Staatsverschuldung hatten. Durch das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre sind wir heruntergekommen auf 62/63 Prozent. Wenn wir jetzt bei 92/93 Prozent halten und es gibt dann ein Wirtschaftswachstum, wird der Wert natürlich wieder hinuntergehen. Deshalb brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft, – mit verstaatlichten Betrieben wird das nicht gehen, das kennen wir aus der Geschichte.

Das zweite große Thema 2020 aus burgenländischer Sicht war der Commerzialbank-Skandal ...

Nemeth: Mir tun alle leid, die Geld verloren haben, das ist für sie eine Katastrophe. Das System war ein verbrecherisches, einige Unternehmen haben dadurch gelitten, aber es gibt auch solche, die ohne Pucher schon lange nicht mehr existiert hätten.

Bezüglich Mindestlohn wurden Sie kurzfristig sozusagen zum „Feindbild“ der SPÖ, wie stehen Sie aktuell zur Thematik?

Nemeth: Die Situation hat sich nicht verändert, wir halten uns an sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen, an kollektivvertragliche Lohnerhöhungen – wir leben nach wie vor nicht auf einer Insel, sondern sind von anderen Bundesländern und Staaten umgeben und hier mit unseren Betrieben in einem Wettbewerb.

Wie ist im Moment das Verhältnis zum Landeshauptmann?

Nemeth: Es gibt keine persönlichen Kontakte. Und in derart herausfordernden Zeiten ist für Meet & Greet eben keine Zeit.

Heißt das, es gibt zwischen dem obersten Vertreter der Wirtschaft und dem obersten Politiker im Land keine Gesprächsbasis?

Nemeth: Ich möchte nicht sagen, keine Gesprächsbasis, wir führen nur keine Gespräche. Wenn jemand die absolute Mehrheit hat, dann denkt er gar nicht daran, ich mach da niemand einen Vorwurf. Basis würde es wahrscheinlich schon geben. Wenn Ziele dermaßen unterschiedlich sind, gibt es nur wenige Kreuzungspunkte entlang des Wegs.

Wo würden Sie Gesprächsbedarf sehen?

Nemeth: Ein Punkt ist, dass das Land mit eigenen Betrieben der Wirtschaft Konkurrenz macht.

Umfragen zeigen die SPÖ auf hohem Niveau, während die ÖVP ein wenig „dahinstrauchelt“...

Nemeth: Ich mache mir über diese Umfragen gar keine Gedanken. Wir leben in einer umfrageorientierten Gesellschaft, die Politik agiert umfrageorientiert, ob das immer notwendig ist, bleibt eine andere Frage.

Die ÖVP sei keine Oppositionspartei haben Sie 2019 gemeint, es ist aber dabei geblieben ...

Nemeth: Das haben die Wahlen ergeben. Ich habe den Wahlkampf aller Parteien damals kritisiert. Wenn alle sagen, sie möchten mit der SPÖ zusammenarbeiten, dann entscheidet sich halt der Wähler gleich für die SPÖ. Aber es gibt „learning by doing“, beim nächsten Mal wird es anders sein.