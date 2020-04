Herr Direktor, Sie haben eine Corona-Infektion überstanden und sich bereit erklärt, darüber zu sprechen. Wie haben Sie von der Infektion erfahren?

Rainer Ribing: Die ersten Symptome bekam ich vor vier Wochen an einem Freitagabend. Es waren Gliederschmerzen, leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, typische Symptome einer Erkältung oder einer Grippe. Nachdem ich gegen Grippe geimpft bin, habe ich instinktiv auf eine Corona-Infektion getippt. Ein positiver Test auf COVID-19 hat das einige Tage danach bestätigt. Es folgte der Quarantäne-Bescheid der BH Neusiedl und ich habe umgehend meine Mitarbeiter und auch meine Kontakte informiert.

Hatten Sie demnach einen „milden Verlauf“?

Ja, so kann man das sagen. Vier bis fünf Tage habe ich im Bett verbracht, fühlte mich krank, hatte aber keine Atembeschwerden oder Probleme mit der Lunge. Mein Immunsystem hat das Virus also sehr gut bekämpft. Nachdem es kein Medikament gegen Corona gibt, habe ich zumindest die Symptome mit den typischen Medikamenten und Hausmitteln behandelt. Ich habe also alles gut und ohne Komplikationen überstanden. Seit 1. April ist die Quarantäne nach Behandlung durch den Amtsarzt behördlich aufgehoben, ich darf mich also wieder frei bewegen und bin in der Statistik als geheilt geführt.

Wie geht es Ihrer Familie?

Meinen Angehörigen geht es gut, alles in Ordnung. Bedrückend war für mich nur, dass meine Frau einen großen psychischen Druck aushalten musste. Weil sie mit ihrer Hilfs-Plattform „gemeinsamschaffenwirdas.at“ medial präsent war, hat sie mit Bekanntwerden meiner positiven Testung plötzlich Anrufe und SMS bekommen, die ich hier lieber nicht ausbreite. Einige wollten als Beweis für ihre negative Testung sogar ein Foto vom Testergebnis haben. Andererseits haben sich viele Freunde und Bekannte gemeldet, ob sie helfen oder etwas besorgen können. Das war sehr berührend!

Sie sind als Direktor der Wirtschaftskammer für die Arbeit der Kammer in der Krise verantwortlich. Wie läuft der Betrieb?

Wir sind von der ersten Minute an aktiv im Krisenmanagement. Mit mir arbeitet ein Krisen-Stab, der mich voll unterstützt. Viele Unternehmer und Betriebe, unsere Mitglieder, sind von den COVID-19 Maßnahmen hart getroffen, kämpfen um die Existenz. Dazu gibt es Hilfspakete von Bund und Land. Im Grunde arbeiten wir rund um die Uhr, auch am Wochenende, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer beantworten Anfragen oder bearbeitet Förderanträge. Wir können nicht jedes Problem lösen, aber wir geben unser Bestes!

Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement des Landes?

Die Zusammenarbeit auf Organisationsebene funktioniert sehr gut, wir sind sowohl mit der Landesregierung, der Landesamtsdirektion, mit der Polizei und den Behörden in Kontakt, auch mit dem AMS und den Sozialpartnern. Die Sozialpartnerschaft ist gerade jetzt ein wichtiges Element für Stabilität, in der Krise müssen wir umso mehr zusammenwirken.

Wie geht es mit der Wirtschaft und den Arbeitsplätzen aus Ihrer Sicht weiter?

So wesentlich es ist, dass das Gesundheitssystem funktioniert, so wichtig ist es auch, dass die Wirtschaft nicht auf Dauer einbricht. Es ist leider wirklich schwer zu sagen, was alles sein wird oder kann. Trotzdem – oder gerade deswegen – müssen wir Schritt für Schritt gehen! Das Coronavirus ist ein Stresstest für uns alle, für die Gesundheit, die Wirtschaft, für jeden von uns. Es gilt, dass wir das so gut wir können bewältigen, und zwar gemeinsam.