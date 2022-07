Gastro: „Wenn wir volle Preiserhöhung weitergeben, steigt Kunde aus“

Werbung

In Italien kann man in das teuerste Restaurant gehen, der Espresso an der Bar wird überall einen Euro kosten. So ist das Selbstverständnis in Bella Italia: Die Kaffeekultur, das Geschenk Italiens an die Welt, soll für alle in Italien erschwinglich sein.

Die Kehrseite dieser Medaille erleben wir in den Tiroler Bergen. Die Preise für Skilift, Ausrüstung und Hotels haben sich derartig gesteigert, dass Skifahren immer mehr vom Volks- zum Elitensport wird.

20 Cent mehr oder weniger „egal“ – Stimmung zählt

Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich unser burgenländisches Nationalgetränk, der Spritzer. Hätten 2,50 Euro bei Volksfesten vor der Teuerungswelle noch als eher viel gegolten, werden die Preise nun so hingenommen. Es gibt dabei auch kaum regionale Unterschiede, wie der „BVZ-Spritzerbarometer“ zeigt. Auf Festen im Landessüden werden höhere Preise verlangt als in der hochpreisig geltenden Region um den Neusiedler See.

Foto: NOEN

Das günstigste der 17 nachgefragten Events war neben „Summer Wine“ in Mönchhof das Kirtagsbaumaufstellen in Stöttera. Alexander Köller vom Burschenverein Stöttera bestätigt auf BVZ-Anfrage: „Wir haben generell moderate Preise. Manche Leute fragen uns sogar, warum wir so billig sind. Zufrieden sind damit natürlich alle.“

Ist der Preis ausschlaggebend für den Besuch der Feste? „Wenn den Preis zu extrem angehoben wird, stört das die Leute natürlich. Aber es geht den Gästen vor allem um die Stimmung, wenn die passt, sind ihnen 20 oder 30 Cent mehr oder weniger für den Spritzer auch egal“, so Köller.

Gastronomischer Kulturwandel

Matthias Mirth sieht das ebenso. Der stellvertretende Obmann der Gastro-Sparte der Wirtschaftskammer ist selbst Winzer, weiß also, wo der Bartl den Most herholt – und wie er ihn berechnet: „Bisher hatten wir eine Mischkalkulation: Wir können günstigeres Essen anbieten, weil die Gäste dann länger bleiben und mehr trinken. Aber es gab einen Generationswechsel, wir verbringen unsere Freizeit nicht mehr im Wirtshaus. Daher muss jedes Produkt so viel kosten, dass dafür verwendete Aufwände wie Wareneinkauf, Löhne, Energie und Mieten gedeckt sind. Diese Kosten sind derart gestiegen, dass – für die gleiche Wertschöpfung! – die Preise von 2019 um 20 bis 30 Prozent erhöht werden hätten müssen“, so Mirth. Aber: „Das kann man der Kundschaft natürlich nicht weitergeben, die würde aussteigen.“

Den Preis für die Ausgabendeckung zu unterschreiten, gehe im kleinstrukturierten Burgenland auch nicht: „Wir haben einfach nicht die hohe Frequenz, die Winterskigebieten eine Happy Hour ermöglichen.“ Unsere Kleinheit ist aber auch Größe: Niemand fährt zwei Ortschaften weiter, nur weil dort der Spritzer 20 Cent weniger kostet.