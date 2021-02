Martin Pucher im U-Ausschuss zum Commerzialbank-Skandal, das war ein höchst polarisierendes Bild. Der Ex-Bankdirektor bewegte sich im Spannungsfeld zwischen der überbordenden Emotion eines gebrochenen respektive gescheiterten Mannes und dem Chef, der nach wie vor sagt, wo es langgeht. Auch im Fußballgeschehen polarisierte jener Mann, der am 22. Februar 65 Jahre alt wird. Als Macher hat sich Martin Pucher seit 1988 vor allem durch den sportlich beeindruckenden Aufstieg seines SV Mattersburg von der 2. Liga bis in die Bundesliga und seine Tätigkeit als Bundesliga-Präsident von 2006 bis 2009 profiliert. Das volle Pappelstadion, die Begeisterung der Menschen, eine (nach außen hin) glänzende Bilanz und das Prinzip der gelebten Kontinuität galten viele Jahre als Paradebeispiel eines Vorzeigeklubs aus der Provinz.

In diesem Schmelztiegel an Respekt und Ehre war aber auch genügend Platz für das Heranreifen von Eigenheiten und Eitelkeiten, die das polarisierende Bild weiter zeichneten. Etwa Puchers Hang dazu, streitbare und öffentlich kritisierte Kicker nach dem Motto „jetzt erst recht“ unter seinen Schutzmantel zu stellen – Stichwort Ilco Naumoski, der 2005 nach Mattersburg kam, zu Beginn auch sportlich einschlug und später dann trotz diverser Eskapaden noch bis 2013 unter Vertrag stand.

Auch der Aberglaube vor und bei den Matches, Rituale und der eine oder andere Talisman waren stets ein Begleiter des SVM-Präsidenten, der ursprünglich bei den Spielen direkt auf der Ersatzbank mitfieberte. Später dann nahm er seinen Stammplatz hinten neben der Glasscheibe am Pressebalkon ein, ab der Rückkehr nach seinen Schlaganfällen saß er auch wieder genau dort. Das wussten freilich alle prominenten Gäste, die den Klubboss nicht im VIP-Club fanden, sondern für ein kurzes Hallo oder ein Plauscherl zum Stammplatz vorbeikamen.

Pucher war in seiner aktiven Funktionärszeit aber auch ein Freund von Überraschungen. Beispiel Jänner 2019. Als es eine Premiere gab und er nach all den Jahren erstmals persönlich und spontan bei einem Winter-Trainingslager der Profis vorbeischaute.

Entgegen seiner Gepflogenheiten des Understatements flog der Präsident mit einer eigens gecharteten Maschine samt kleinem Gefolge nach Portugal und erschien dann zur großen Überraschung der gesamten Mannschaft beim Abendessen. Applaus, Emotion und eine herzliche Atmosphäre rundeten die Aktion ab. Auf die Frage der beiden vor Ort anwesenden Reporter, ob sein Überraschungsbesuch offiziell sei und man entsprechend berichten könne, spielte Pucher ein weiteres Atout seines facettenreichen Repertoirs als Macher im Umgang mit Menschen aus: einen gewissen Hang zum Skurrilen. Ja, man dürfe, allerdings erst nach einem Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ am nächsten Tag – und auch nur im Fall eines Siegs.

Wer Martin Pucher mit seinen Eigenheiten gar nicht kannte, hätte sich darüber wohl schwer gewundert. So aber war auch das Schmunzeln immer wieder ein Teil des Pakets im Umgang mit ihm. Das Brettspiel am nächsten Tag fand dann übrigens nicht statt. Erwähnt wurde sein Besuch in Portugal im Zuge der Berichterstattung trotzdem zumindest am Rande. Auch das war wohl ein Teil des Spiels.