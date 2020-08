Die Wirtschaftskammer Burgenland will von der Pleite der Commerzialbank Mattersburg betroffene Unternehmer unterstützen. Details werde man nächste Woche präsentieren, sagte Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz in Eisenstadt.

Man gehöre nicht zu jenen, die einen Schnellschuss machen, so Nemeth: "Sondern wir wollen eine Plattform gründen, wo die Betroffenen Unterstützung bekommen, wo sie eine neutrale Information bekommen und keine politisch eingefärbte Information, wo wir im Endeffekt nachher dann auch unterstützend sein können."

Vom Skandal um die Commerzialbank seien natürlich auch Unternehmen betroffen, die massiv Geld verloren haben. "Aber ich glaube, in erster Linie werden es die Persönlichkeiten sein im Privatbereich, die hinter diesen Unternehmen stehen", sagte Nemeth.

Politik solle "vorher denken, bevor man redet"

Auf die Frage, wie die Politik seiner Einschätzung nach bisher mit der Causa umgehe, antwortete Nemeth: "Sehr primitiv." Angesprochen auf die Rolle der Parteien meinte der Wirtschaftskammerpräsident: "Wenn ich die Aussagen der Landesspitze höre und wie es sich jetzt im Nachhinein wieder darstellt, glaube ich, sollte man vorher denken, bevor man redet. Das ist überhaupt ein grundsätzlich nicht schlechter Zugang."

In der Causa um die Commerzialbank ist der Aufsichtsrat der Bank in Kritik geraten, dem auch der Unternehmer Ernst Zimmermann angehört, er ist auch Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der Dachdecker, Glaser und Spengler sowie Innungsmeister im Burgenland. Für die Wirtschaftskammer bedeute dies noch keinen Handlungsbedarf im Hinblick auf seine Funktion: "Mir sind keinerlei Verfehlungen seitens der Behörde, des Unternehmens und von Kommerzialrat Zimmermann bekannt", so Nemeth.