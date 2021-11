Lockdown für Ungeimpfte: Herber Schlag für Handel und Wirte

Die Sorgenfalten in der burgenländischen Gastronomie und im Handel haben sich infolge des Lockdowns für Ungeimpfte einmal mehr verstärkt. Es hagle bereits Absagen vor allem für diverse Feiern, klagt Helmut Tury. Der Spartenobmann der Gastronomie geht davon aus, dass der Branche sogar bis zu 60 Prozent des Weihnachtsgeschäfts verloren gehen werden, insbesondere die Weihnachtsfeiern würden fehlen.

Dass über die Grundversorgung hinaus nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen dürfen, hinterlässt auch beim heimischen Handel einen bitteren Nachgeschmack, – obwohl man „als vernünftiger Mensch“ in dieser Situation auch einsehen müsse, dass Maßnahmen gerechtfertigt seien, wie Spartenobfrau Andrea Gottweis einräumt. Die neuerlichen Verschärfungen würden die Branche aber – nach einer ohnehin angespannten Lage in den letzten 20 Monaten – „zum denkbar schwierigsten Zeitpunkt“ treffen. Manche in der Branche hätten bereits im vergangenen Jahr Umsatzrückgänge von bis zu 50 Prozent verkraften müssen, nun würden die Umsätze „weiter in den Keller rasseln“, befürchtet Gottweis. Wie auch Tury fordert die Spartenobfrau vom Bund eine Fortführung von Unterstützungsmaßnahmen.