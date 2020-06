Vom Feuerwehr- bis zum Musikerfest – Vereinsfeste haben traditionell im Sommer Hochsaison, heuer dürfte die Lage freilich eher überschaubar bleiben.

Ein Blick in die Regionen zeigt, dass Vereine nur langsam an eine Rückkehr zum „Normalbetrieb“ denken. So sind etwa von den großen Weinfesten im Mittelburgenland nach aktuellem Stand nur die Rotweintage Neckenmarkt im August geblieben, in Mattersburg überlegt man, den Musiksommer doch zu veranstalten, in Neusiedl am See soll es einen Ersatz für das große Stadtfest geben.

Die Unsicherheit sei generell groß, erklärt Sascha Krikler von der Initiative „Rettet die Vereinsfeste“: „Je höher der Planungsaufwand, desto unwahrscheinlicher die Veranstaltung. Man weiß nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt und laufend ändert sich etwas bei den Vorgaben.“

BVZ Wolfgang Rebernig: „Wenn etwa fünf Leute gleichzeitig aufs WC gehen wollen, muss man reagieren.“

Laut aktueller Verordnung des Bundes sind seit 29. Mai In- und Outdoorveranstaltungen bis zu 100 Personen erlaubt. „Spannend“ werde es mit 1. Juli, meint Wolfgang Rebernig, Ombudsmann für Sport- und Vereinswesen, dann liegen die Obergrenzen indoor bei 250 und outdoor bei 500 Personen: „Die große Frage wird sein, ist ein Zelt ein geschlossener Raum. Ich würde ‚nein‘ sagen, es zählt ja zu den fliegenden Bauten.“

Nach wie vor sei vieles „ein bisschen unscharf“, so der Jurist. Bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müsse künftig zum Beispiel ein COVID-19-Beauftragter bestellt werden, Details zu dessen entsprechender Schulung seien aber „für mich nicht ersichtlich.“

privat Sascha Krikler: „Die meisten Vereine warten ab. Die Kunst wird sein, den richtigen Weg zu finden.“

Etliche Vereine würden die Vorgabe eines derartigen Beauftragten zudem als „zusätzlich abschreckend empfinden, betont Krikler: „Oft wird befürchtet, dass sich diese Person im Fall des Falles auch noch vor Gericht verantworten muss.“

Zivilrechtlich hafte der Veranstalter, relativiert Rebernig: „Auch als Verein muss man aber aus meiner Sicht keine Sorge haben, wenn man alle Maßnahmen ergreift und den Hausverstand einsetzt.“