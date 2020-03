„Banken gehören zu den versorgungskritischen Bereichen und sind nicht von Schließungen betroffen! So wird natürlich auch die Versorgung der Bankomaten mit Bargeld weiterlaufen“, betont Obmann Berger. Beratungsleistungen durch die Beraterinnen und Berater in den Hausbanken sind ebenfalls sichergestellt. Diese Beratungsleistungen können und sollen verstärkt über E-Mail und Telefon in Anspruch genommen werden.

Zudem wurde seitens der Wirtschaftskammer für Unternehmen eine Info-Hotline eingerichtet: 05 90 900 - 2000

Aber auch im täglichen Bankgeschäft gilt aufgrund der aktuellen Situation der Hinweis auf Eigenverantwortung der Bevölkerung und die Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit.

„Bitte nutzen Sie in Hinblick auf die behördlichen Empfehlungen zur Minimierung sozialer Kontakte gerade jetzt für Ihre täglichen Geldgeschäfte verstärkt Ihr Onlinebanking sowie unsere Automaten in den Selbstbedienungszonen“, so der Aufruf der Bankenvertreter.

Fast jeder Burgenländer verfügt über einen Bankomat- oder Kreditkarte. Dieses System der Bezahlung steht uneingeschränkt weiterhin zur Verfügung.

Nach konstruktiven Gesprächen der Bankenvertreter mit dem Land Burgenland und der Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG) wird es Anfang nächster Woche konkrete Förderpakte von Bund und Land für die burgenländischen Unternehmen geben. Die Einreichung wird über die jeweilige Hausbank erfolgen.