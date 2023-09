Corona im Winter: Tipps für die Gastronomie

Sind Corona-Ausbrüche im Winter wahrscheinlich?

Am 30. Juni 2023 endete die COVID-19-Pandemie in Österreich offiziell. Doch COVID-19 wird in der Bevölkerung weiterhin auftreten.

Im Winter sind die Menschen vorwiegend in Innenräumen, was die Übertragung des Virus begünstigt. Durch die geringe Luftfeuchtigkeit trocknen die Schleimhäute aus und auch die Immunabwehr ist im Winter schwächer.

In der Vergangenheit hat die Gastronomie bereits unter den Corona-Auflagen gelitten. Damit sich diese Szenarien nicht wiederholen, sind Vorbereitungen nötig.

Kontakte nachverfolgen mit digitalen Gästelisten

Um im Falle eines Corona-Ausbruchs die Daten der Infizierten nachzuverfolgen, sollten gastronomische Betriebe eine digitale Gästeliste erstellen. Sie ist einfach zu nutzen und hilft, die Ausbreitung von COVID-19 entgegenzuwirken.

So funktioniert die digitale Kontaktverfolgung:

Beim Betreten des Restaurants scannen die Gäste einen QR-Code. Dieser Code kann als Aufsteller auf Tischen platziert sein. Eingabe der Kontaktdaten: Die Gäste werden auf ein Formular weitergeleitet, auf dem sie ihre Kontaktdaten eingeben. Die Daten werden sicher und verschlüsselt auf einem Server gespeichert. Moderne Lösungen erfüllen alle Datenschutzbestimmungen. Bei einem nachgewiesenen COVID-19-Fall können Gesundheitsbehörden auf die Daten zugreifen, um mögliche Kontakte zu informieren und weitere Schritte einzuleiten.

Krisensicheren Lieferservice aufbauen

Der Ausbau des Lieferservices ist eine der wirksamsten Strategien, um sich auf einen erneuten Corona-Ausbruch vorzubereiten. Der Lieferservice ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die unabhängig von Beschränkungen in Innenräumen genutzt werden kann.

Hier sind einige Tipps zum Ausbau des Lieferservices:

Website optimieren: Website und Online-Bestellplattform sollten benutzerfreundlich und mobiloptimiert sein.

Website und Online-Bestellplattform sollten benutzerfreundlich und mobiloptimiert sein. Marketing: Ein neuer Lieferservice sollte aktiv beworben werden. Social Media-Posts, E-Mail-Marketing sowie Sonderaktionen oder Rabatte für erste Bestellungen können die Nachfrage ins Rollen bringen.

Ein neuer Lieferservice sollte aktiv beworben werden. Social Media-Posts, E-Mail-Marketing sowie Sonderaktionen oder Rabatte für erste Bestellungen können die Nachfrage ins Rollen bringen. Kooperationen: Die meisten Online-Kunden nutzen für Bestellungen Lieferplattformen wie UberEats oder Lieferando. Eine Kooperation mit solchen Anbietern kann die Reichweite steigern.

Die meisten Online-Kunden nutzen für Bestellungen Lieferplattformen wie UberEats oder Lieferando. Eine Kooperation mit solchen Anbietern kann die Reichweite steigern. Feedback: Es ist wichtig, Kunden um Feedback zu bitten. Das hilft, das Vertrauen neuer Kunden zu gewinnen und den Service zu verbessern.

Gäste und Mitarbeiter durch ein Hygienekonzept schützen

Ein sorgfältig ausgearbeitetes Hygienekonzept sollte auch ohne Auflagen der Regierung beibehalten werden. So können Gastronomen nicht nur ihre Gäste, sondern auch ihre Belegschaft schützen – und somit verstärkte Personalausfälle durch Corona verhindern.

Zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen gehören:

Desinfektion: Einen strukturierten Reinigungsplan implementieren, sodass alle Oberflächen regelmäßig desinfiziert werden.

Einen strukturierten Reinigungsplan implementieren, sodass alle Oberflächen regelmäßig desinfiziert werden. Handhygiene: Mitarbeiter müssen regelmäßig ihre Hände waschen und Desinfektionsmittel verwenden, denn die Hände sind eine Hauptübertragungsquelle für Viren.

Mitarbeiter müssen regelmäßig ihre Hände waschen und Desinfektionsmittel verwenden, denn die Hände sind eine Hauptübertragungsquelle für Viren. Lüftung: Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Konzentration von Virenpartikeln zu minimieren.

Für eine ausreichende Belüftung sorgen, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Konzentration von Virenpartikeln zu minimieren. Kontaktlose Zahlungsoptionen: Kontaktlose Zahlungsmethoden helfen, den physischen Kontakt zwischen Mitarbeitern und Gästen zu minimieren.

Vorbereitung ist entscheidend

Die Gastronomie könnte im Winter durch COVID-19 vor weiteren Herausforderungen stehen. Doch mit einer digitalen Gästeliste, einem Lieferservice und einem umfassenden Hygienekonzept können Restaurants und Bars wirtschaftliche Schäden in den Wintermonaten minimieren.

--Sponsored Article--