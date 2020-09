Was das bedeute bei einem Budget, das in etwa 1,3 Milliarden ausmache und das durch viele Pflichtausgaben und vertraglich festgelegte Ausgaben zu einem hohen Grad fixiert sei, "das kann sich jeder vorstellen", so der Landeshauptmann. Man werde daher bei den im Herbst stattfindenden Budgetgesprächen für das kommende Jahr auch noch einmal das Jahr 2020 behandeln.

Insgesamt werde man aller Voraussicht nach "ein Einsparungspotenzial von 50, 60, 70 Millionen irgendwo realisieren müssen, weil ich ganz einfach nicht verantworten kann, dass in den nächsten Jahren das Budgetdefizit des Landes sich verdreifacht oder vervierfacht", stellte Doskozil fest.

Das größte Einsparungspotenzial liege sicher dort, wo auch die größten Ausgaben getätigt würden. Man werde dabei über Gehaltserhöhungen diskutieren müssen sowie über die Wohnbauförderung und das gesamte Förderwesen hinterfragen müssen - "überall dort, wo es Ermessensausgaben gibt und keine Pflichtausgaben, wird es Diskussionen geben über den Grund der Förderungen oder Ausgaben und über die Höhe."

Nach einer persönlichen Schmerzgrenze bei der Neuverschuldung gefragt, sagte Doskozil: "Für mich die persönliche Grenze im heurigen Jahr und auch im nächsten Jahr - darüber werden wir nicht hinwegkommen - ist eine Neuverschuldung, die den dreistelligen Millionenbereich nicht erreichen darf." Man wolle die Neuverschuldung so weit wie möglich drücken, sie werde jedoch heuer und im nächsten Jahr im höheren, zweistelligen Bereich liegen.

Auf der anderen Seite werde man wichtige Investitionen tätigen und die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt unterstützen. Der Mindestlohn sei dabei ein wesentlicher Faktor: "Der Mindestlohn wird durch die Coronakrise nicht beeinträchtigt", sagte der Landeshauptmann.

Mit 1. September dieses Jahres sei der Mindestlohn in der Holding realisiert, mit 1. Jänner 2021 erfolge die Umsetzung in den Tourismusbetrieben und auch in den Gemeinden sei die Umsetzung mit 1. Jänner 2021 das Ziel. Auch in der Pflege wolle man den Mindestlohn realisieren, dazu liefen bereits erste Gespräche.

Die SPÖ Burgenland hält derzeit in Bad Tatzmannsdorf eine Klubklausur ab. Der Zukunftsplan werde konsequent abgearbeitet, betonte der stellvertretende Klubobmann Wolfgang Sodl im Hinblick auf die Landtagsarbeit. Seit Februar seien 50 Gesetze beschlossen worden, davon waren 39 Aktualisierungen aufgrund der Coronakrise. Heuer habe man vor, noch 15 Gesetze zu beschließen, erläuterte Sodl. Man sei dabei zeitlich voll im Plan.