Mit dem langsamen Näherrücken des Weihnachtsfests stellt sich so manchem die bange Frage: Wie schwierig wird es in Zeiten von Corona, zu einem Christbaum zu kommen?

Herbert Gerencser, Geschäftsführer des 36 Mitglieder zählenden Burgenländischen Qualitätschristbaumvereins kann beruhigen: Der Kauf ist bei den heimischen Christbaumbauern auch während des Lockdowns möglich. Großer Wert werde dabei auf Sicherheit gelegt: „Die Produzenten sind angehalten, auf Schutzmaßnahmen wie Maskentragen, Desinfizieren oder Abstand-Halten zu achten.“

Das Jahr 2020 sei von Wetterkapriolen – bis zu 20 Prozent Ausfälle bei den Setzlingen durch extreme Trockenheit bis Ende März sowie Hagelschäden im Mai und Juni in den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf – geprägt gewesen, so Gerencser. Preiserhöhungen werde es infolge dessen aber nicht geben (siehe Infobox).

Und es seien auch „genug Christbäume da“: In drei Viertel der 112.000 burgenländischen Haushalte würden jährlich Naturbäume aufgestellt, das seien 84.000 Stück, davon 70.000 aus heimischer Produktion. Produziert würden im Burgenland hingegen jährlich rund 110.000 Stück. „Das Burgenland kann also zu 100 Prozent versorgt werden“, betont der Experte: „Durch den Kauf eines heimischen Christbaumes werden auch Arbeitsplätze in der Region gesichert. Zudem bleibt eine Wertschöpfung von rund zwei Millionen Euro im Burgenland.“