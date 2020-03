Wie diese konkret ausgestaltet werden könnten, sei derzeit aber noch nicht klar, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro von Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). Er stehe in Kontakt mit der Wirtschaftskammer, Gespräche würden laufen.

Tirol wiederum tritt so wie Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich für eine bundeseinheitliche Lösung ein. Ferner sei geplant, die betroffenen Personen - wenn möglich - in einem ersten Schritt im familiären Umfeld und in den Sozial- und Gesundheitssprengeln zu betreuen. Sollte es erforderlich sein, werde die Unterbringung in Pflegestationen bzw. "Pflegehotels" vorbereitet. Die diesbezüglichen Planungen würden auf Hochtouren laufen.