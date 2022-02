Burgenlands Unternehmen fehlen durch Quarantäne Mitarbeiter

Burgenländischen Firmen fehlen durch die coronabedingte Quarantäne Mitarbeiter. Andreas Wirth als Vertreter der Gewerbe- und Handwerksbetriebe erklärte am Dienstag in einer Aussendung: "Viele Unternehmer berichten uns, dass sie derzeit Ausfälle in der Höhe von 25 bis 50 Prozent der Belegschaft haben." Betrifft die Quarantäne ausländische Mitarbeiter, wie es am Bau oft der Fall sei, so bekommt der Betrieb auch keine Entschädigung, obwohl diese in Österreich versichert sind.

"Die Auftragslage ist in den baurelevanten Branchen durchwegs gut", so Wirth. Nach zwei Jahren Pandemie spitze sich die Situation für die Firmen aber zu. Nicht verständlich sei, dass sich positiv Getestete ohne Symptome erst nach frühestens sieben Tagen freitesten können. Die Wirtschaft fordert daher bei den Quarantäneregelungen "mehr Augenmaß".