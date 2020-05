Die Landesverwaltung stehe seit Beginn der Coronakrise vor großen Herausforderungen. "Die letzten Wochen haben gezeigt, wie wichtig eine starke Landesverwaltung in Krisenzeiten ist. Auch jetzt gehen wir mit gutem Beispiel voran und fahren den Dienstbetrieb mit Bedacht wieder hoch", sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Der Parteienverkehr im Amt der Landesregierung und in den Bezirkshauptmannschaften werde ab 15. Mai nach einer vorherigen Terminvereinbarung erfolgen. Auf diese Weise sollen auch Wartezeiten vermieden werden. Die Zeiten für den Parteienverkehr in den Bezirkshauptmannschaften werden dafür ausgeweitet. Seitens des Landes werde dennoch empfohlen, Behördenwege nach Möglichkeit weiterhin telefonisch oder elektronisch zu erledigen, hieß es in der Aussendung.

Beim Betreten der Amtsgebäude werde es Fiebermessungen und Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände geben. Der Sicherheitsabstand müsse eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Plexiglasscheiben werden zum Einsatz kommen.

Auch im Dienstbetrieb würden weiter verstärkte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, teilte Reiter mit. Die Räumlichkeiten würden regelmäßig desinfiziert und gelüftet. Besprechungen mit einer größeren Teilnehmerzahl werden in Form von Videokonferenzen abgehalten. In Bereichen, in denen es sinnvoll sei, werde auch weiterhin Telearbeit möglich sein. Die Maßnahmen seien alle per Erlass geregelt, so der Landesamtsdirektor.