Am Mittwoch trat die verschärfte Einreiseverordnung in Kraft, die unter anderem eine Registrierungspflicht und den Vorweis eines Coronatests für Pendler vorsieht. Die Polizei hatte hierfür die Kapazitäten um 30 Prozent erhöht, erklärte ein Sprecher des Landespolizeikommandos Burgenland gegenüber der APA.

Corona Verschärfte Einreise-Verordnung tritt in Kraft

An den beiden am stärksten frequentiertesten Übergängen in Nickelsdorf und Klingenbach betrug die Wartezeit um 8 Uhr Früh 20 bzw. 30 Minuten. Um 6 Uhr morgens mussten die Einreisenden cirka eine Stunde warten, hieß es. Alle verfügbaren Spuren waren geöffnet und die Zahl der Exekutivbeamten wurde um ein Drittel erhöht, um die Kontrollen durchzuführen. Diese werden gemeinsam mit dem Bundesheer bewältigt, wobei sich das Heer um die Gesundheits-, die Polizei um die Grenzkontrollen kümmert. Die Pendler hätten sich auch selbst gut über die neuen Bestimmungen informiert.