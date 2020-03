„Die Corona-Krise hat große Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation unserer heimischen bäuerlichen Betriebe. Viele habe mit Umsatzeinbrüchen bis hin zum totalen Wegfall von Einnahmen zu kämpfen, wie z. B. Blumen- und Jungpflanzenproduzenten, Buschenschank- und Heurigenbetriebe, Lieferanten an Gastronomie, Hotellerie oder Märkte (Wein, Destillerie, Säfte, Obst, Gemüse,…) und auch Urlaub am Bauernhof-Betriebe. Deshalb haben wir dafür gekämpft, dass auch die Land- und Forstwirtschaft in diesen Härtefallfonds kommt“, erklärt Landwirtschaftskammerpräsident NR DI Nikolaus Berlakovich.

Hilfe für unsere Betriebe

Berlakovich weiter: „Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Ausmaß des Schadens für die Land- und Forstwirtschaft noch nicht abschätzbar. Wichtig ist, dass unseren heimischen bäuerlichen Familienbetrieben, die sich in einer existenzbedrohenden Situation befinden, rasch und unbürokratisch geholfen wird. Auch die Landesregierung sollte diese kritische Situation unserer Bäuerinnen und Bauern erkennen und sie unterstützen. Denn die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln hat weiterhin höchste Priorität.“

Genaue Richtlinien werden derzeit erarbeitet