Nach diversen bereits zuvor präsentierten Statistiken belegt nun auch die jüngste Halbjahresbilanz 2020 des Gläubigerschutzverbandes „Creditreform“ ein scheinbares Paradoxon: Trotz Covid-19-bedingter Wirtschaftskrise mit Rekordarbeitslosigkeit ist die Zahl der Insolvenzen in Österreich gesunken (siehe Infobox).

Am deutlichsten zeigt sich das im Burgenland bei privaten Pleiten: 63 Burgenländer waren betroffen – der Rückgang um mehr als die Hälfte gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 (128 Personen) ist zugleich das stärkste Minus bundesweit. Als Gründe für den Rückgang werden die krisenbedingt stark eingeschränkte persönliche Schuldnerberatung sowie die Stundung von Kreditraten genannt.

Bei Unternehmensinsolvenzen gab es im Burgenland in absoluten Zahlen mit 92 zwar die wenigsten bundesweit und auch der prozentuelle Rückgang (minus 6,5 Prozent) fiel am zweitschwächsten aus, allerdings wurde, gemessen an Insolvenzen je 1.000 Unternehmen, die zweithöchste Zahl (7,2) nach Wien verzeichnet.

Die größte burgenländische Firmenpleite war übrigens jene der Alexander Schärf & Söhne Gesellschaft m.b.H. mit 86 betroffenen Mitarbeitern und 9,7 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Den Rückgang an Unternehmensinsolvenzen in Österreich führen Experten unter anderem auf einen wochenlang eingestellten Gerichtsbetrieb in der Krise sowie den Entfall der Insolvenzantragspflicht zurück.