Büro in Wien mieten anstatt zu kaufen.

Wer sich bereits einmal zwischen dem Kauf oder der Anmietung eines Büros entscheiden musste, weiß, dass die Mietkosten oftmals die Kosten für den Kauf einer Bürofläche übersteigen. Das Geld wird nicht investiert, sondern monatlich ausgegeben, ohne dass Gewinne zu erwarten sind. Die Anmietung von Büroräumen muss jedoch nicht immer kostspielig sein. In diesem Blogbeitrag beleuchtet SKEPP die Vorteile, die eine Anmietung von Bürofläche gegenüber dem Kauf haben kann.

Darum ist die Anmietung eines Büros attraktiver als der Kauf

Kleinere Büroflächen werden in großer Zahl vermietet, weil sie günstig sind und über alle Annehmlichkeiten verfügen, die ein modernes Unternehmen benötigt. Sie befinden sich oft in großen Bürogebäuden, in denen noch weitere Unternehmen ansässig sind. Das erleichtert Kooperationen und spart Kosten ein.

Aber auch große Büros sind inzwischen in großer Zahl zu finden. Der Vorteil an großen Flächen liegt natürlich in erster Linie am Platz, der weitere Expansionen erleichtert und automatisch Freiraum für geschäftliche Ideen bietet. Nachteilig sind die höheren Kosten, die mit einer großen Bürofläche naturgemäß verbunden sind.

Kann das unternehmen wachsen oder soll der bisherige Stand verwaltet werden? Unternehmen, die expandieren möchten, benötigen natürlich deutlich mehr Fläche. Damit haben sie die notwendige Flexibilität. Im Zweifelsfall wird die überschüssige Bürofläche wieder weitervermietet. Kleinunternehmen genügt ein kleineres Bürogebäude, das neben finanziellen Vorteilen auch im Hinblick auf die Lage viel Freiraum bietet.

Ob groß oder klein: viele Bürogebäude bieten Einjahresverträge an, die mit günstigen Konditionen einhergehen. Dann lässt sich genau das richtige Bürogebäude anmieten, welches dem Bedarf entspricht.

Unternehmen, die sich unsicher über die benötige Fläche sind, nutzen unseren Quadratmeter-Büroflächenrechner und finden heraus, wo die Wunschmaße liegen. Durch die Beantwortung folgender Fragen gibst Du unserem Rechner die nötigen Informationen:

1. Wie viele Arbeitsplätze werden benötigt?

2. Wie viel Fläche werden für jeden Arbeitsplatz benötigt?

3. Soll im Bürogebäude neben den Arbeitsflächen noch zusätzlicher Raum zur Verfügung stehen?

Ein Klick auf den Button startet die Berechnung der benötigten Quadratmeter-Anzahl, um das geeignete Büro zu mieten!

Büro mieten in München oder kaufen? Was lohnt sich mehr?

Nachdem die benötigte Fläche für das Bürogebäude berechnet wurden und außerdem Standort und Finanzierungsplan stehen, kann die Frage geklärt werden – Büro mieten oder kaufen?

Mit der Anmietung einer Bürofläche gehen Flexibilität, finanzielle Einsparungen und die Chance auf einen guten Standort einher. Andererseits kann der Kauf von Büroräumen als Investition in die Zukunft dienen. Die Entscheidung, ob Kauf oder Anmietung hängt also von den persönlichen Anforderungen ab. Wir unterstützen Dich, wenn Du beim Büro mieten Wien oder eine andere Großstadt in Betracht ziehst.

