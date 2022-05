Die Schuldenfalle schnappt zu

Werbung

Nach dem Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen gibt es nun auch einen deutlichen Anstieg bei den Privatinsolvenzen. 43 Privatpersonen meldeten im 1. Quartal 2022 ihre Zahlungsunfähigkeit an, das sind 20 Prozent mehr als noch im Vorjahresquartal.

Endstation Selbstständigkeit. Ein gescheiterter Versuch, sich selbstständig zu machen, ist in jedem dritten Fall der Hauptgrund für Privatinsolvenzen – der Höchstwert in ganz Österreich. Ebenfalls ein trauriger Spitzenwert: Gerade im Burgenland sind sehr oft über 65-Jährige betroffen (17 Prozent der Fälle). Foto: BVZ

Sind das die ersten Auswirkungen der Teuerungswelle? Der „Creditreform“-Geschäftsführer und gebürtige Südburgenländer Gerhard Weinhofer hält derartige Prognosen für verfrüht. Hauptgrund ist für ihn eine Gesetzesreform, die die Entschuldung deutlich beschleunigt. Deswegen sei es nun zu besonders vielen Insolvenz-Meldungen gekommen.

Allerdings: „Auch wenn sich die Teuerungswelle und Inflation derzeit noch nicht so stark in der Statistik niederschlägt, trifft diese jetzt bereits die unteren Einkommensbereiche schwer. Wohnen, Heizen, Benzin – um diese extrem angestiegenen Kosten führt kein Weg herum, hier wird die Politik so schnell wie möglich gegensteuern müssen“, so Weinhofer.

Denn bereits jetzt sind viele Überschuldungen die Folge von nicht Konsum-Ausgaben, die nicht mehr bedient werden können. Und zwar nicht für Luxusgüter wie Fernreisen und teure Autos, sondern grundlegende Dinge wie etwa die Handykosten.

Risikogruppe: Männlich, über 40, selbstständig

Der Hauptgrund für eine Privatinsolvenz ist aber mit Abstand eine gescheiterte Selbstständigkeit (siehe Grafik). Diese betrifft vor allem Männer zwischen 40 und 65 Jahren. Sie können im Burgenland im Schnitt 137.000 Euro nicht bedienen. Das ist laut der Jahresauswertung des Kreditschutzverbandes KSV1870 zwar die niedrigste Summe im Bundesländervergleich, davon haben die 137 Einzelfälle aber freilich wenig.

Von der Selbständigkeit abraten würde Weinhofer dennoch nicht, der Markt sei da, es werde in den meisten Branchen händeringend nach Fachkräften gesucht. Schlüsselfaktor für ihn ist die Ausbildung: „Bildung ist die beste Insolvenz-Prophylaxe.“