In welche neuen Kryptowährungen soll investiert werden?

Prognosen: Immer mit etwas Vorsicht zu genießen

Ist man bereit, in den Kryptomarkt zu investieren, so stellt sich die Frage, welche Kryptowährung kaufen, damit so schnell wie möglich hohe Gewinne realisiert werden können? Besonders interessant sind jene Kryptowährungen, die noch neu sind und einen günstigen Preis haben, wobei das Potenzial in die Richtung erkennbar ist, dass es hier demnächst zu starken Preissteigerungen kommen kann. Aber auch langfristige Prognosen können interessant sein. Vor allem, wenn über einen längeren Zeitraum investiert werden soll.

Aufgrund der Tatsache, dass es aber keine Gewinngarantie gibt, ist das gesamte Investment mit Vorsicht zu genießen. Der Kryptomarkt ist sehr volatil. Viele Prognosen sind vielversprechend, aber stellen keine Sicherheit dar, dass sich die eine oder andere Kryptowährung auch tatsächlich so entwickeln wird.

Das sind die Top Kryptowährungen 2023

Es gibt viele interessante und äußerst vielversprechende Kryptowährungen. Wer plant, Geld zu investieren, sollte zuerst einmal einen Blick auf die nachfolgende Liste werfen (alphabetische Reihung):

AiDoge - AI: Hier trifft die Künstliche Intelligenz auf Meme Kreation. Absoluter Geheimtipp für das Jahr 2023!

ApeCoin: Metaverse Zugang und viele Vorteile im Bored Ape Yacht Club.

C+CHARGE - CCHG: Ein für E-Tankstellen entwickeltes dezentrales Zahlungssystem. Auch hier darf das Potenzial, auch mit Blick in Richtung E-Tankstellen, nicht unterschätzt werden.

Calvaria - RIA: Sehr unterhaltsames Deck-Spiel mit NFTs.

Chimpzee - CHMPZ: Die wohl lukrativste Kryptowährung, die das Jahr 2023 verspricht. Das liegt vor allem auch am Play 2 Earn-Ansatz. Wer in eine der vielversprechendsten Projekte des Jahres 2023 investieren will, sollte sich daher für Chimpzee entscheiden.

Dash2Trade - D2T: Hier handelt es sich um eine innovative Plattform für Social Trading und Krypto Analysen.

DeeLance - DLANCE: Ein ganzheitliches Freelance Projekt mit Metaverse.

Ecoterra - ECOTERRA: Das wohl umweltfreundlichste Krypto Projekt, das je geschaffen wurde: Hier dreht sich alles um Umweltschutz, Recycle 2 Earn und Nachhaltigkeit.

IMPT - IMPT: Hier werden CO2-Emissionszertifikate als NFTs gehandelt.

Launchpad - LPX: Launchpad ist ein Web3 Projekt. Hier stehen Funktionen wie Web3 Wallet, Utility Token Analyse sowie auch NFT Integration zur Verfügung.

LoveHate Inu - LHINU: Nützlichkeit und auch Viralität durch eine innovative Entwicklung. Hier ist alles möglich. Auch mit Blick auf weitere Preisentwicklungen nach oben.

LuckyBlock - LBlock: Eine dezentralisierte Wettplattform und Online Casino. Sehr vielversprechend!

Metamaster Guild - Memag: Ein Play and Earn-Hub und Gaming-Guild.

Robotera - TARO: Ein immersives und dezentralisiertes Roboter Metaverse.

Shiba Inu: Ein immer größer werdender Meme Coin mit Metaverse Launch.

Solana - SOL: Eine der preiswertesten Kryptowährungen, die aber ein enormes Potenzial hat, der Durchstarter des Jahres 2023 zu werden.

SpongeBob - SPONGE: Dieses Projekt ist auf Basis des berühmten Zeichentrickcharakters entstanden.

Tamadoge - TAMA: Bei Tamadoge handelt es sich um einen richtigen Play to Earn-Knüller mit Metaverse und Doge NFTs.

Wall Street Memes - WSM: Ein neue Meme Token, der eine starke Community hat und ein nicht zu unterschätzendes Potenzial aufweist.

yPredict - YPRED: Hier handelt es sich um ein AI-Ökosystem, dass das Prinzip „Alles in einem“ verfolgt.

Der Kryptomarkt wird stärker werden

Wer sich mit Kryptowährungen auseinandergesetzt hat, der weiß, es kann immer zu Überraschungen kommen. So geht es einmal nach oben, dann folgt die Korrektur. Das ist auch der Grund, wieso nur frei zur Verfügung stehendes Geld investiert werden sollte. Zudem ist es wichtig, starke Nerven zu haben. Vor allem, wenn langfristig investiert wird, kann die eine oder andere Korrektur beängstigend sein.

Auf lange Sicht, so die Experten, werden die Preise der Kryptowährungen jedoch steigen. Aufgrund der Tatsache, dass der gesamte Kryptomarkt an Stärke zulegen wird, mag es (beinahe) keine Rolle spielen, in welche Coins investiert wird.

All jene, die nicht in neue Kryptowährungen investieren wollen, sondern in altbekannte Coins, sind gut beraten, sich weiterhin mit Bitcoin, Ether sowie Bitcoin Cash und dem Binance Coin zu befassen.

