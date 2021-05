BVZ: Wie sieht Ihre bisherige Bilanz als Geschäftsführer des Burgenland Tourismus aus?

Didi Tunkel: Es war ein brutaler Start – anders als erwartet. Ich habe geglaubt, ich komme als „Verkäufer“ zum schönsten Produkt, das man haben kann, dem touristische Produkt Burgenland und darf dieses in Österreich und der angrenzenden Außenwelt verkaufen. Nur waren wir mitten im Corona-Jahr. Die Betriebe brauchten Hilfe und konnten nicht die berühmten 100 Tage warten, bis der Tunkel eingearbeitet ist. Nicht zu vergessen: das neue Tourismusgesetz mit Veränderungen von 15 Verbänden auf drei. Zum Verschnaufen bin ich noch nicht gekommen.

Kann man aus Corona auch etwas Positives ziehen?

Tunkel: Was alle Wirtschaftsbetriebe gelernt haben: Es geht einiges digital. Für das Burgenland als Tourismusland glaube ich, dass das Umdenken durch Corona Vorteile hat. Nimmt man die in Umfragen geäußerten Wünsche her, ist das genau das, was wir bieten können: Entschleunigung, unendliche Weiten, die Kleinstrukturiertheit im Beherbergungsbereich, viele Sport- und Outdoor- Möglichkeiten. Ich glaube, für das Burgenland kann das echt ein „Bringer“ sein für die Zukunft – wenn wir jetzt unsere Hausaufgaben, Stichwort Infrastruktur, machen.

BVZ

Es gab auch Wirbel um Ihre eigene Corona-Erkrankung …

Tunkel: Ich war damals testen, weil ich noch nie testen war, ich habe null gespürt. Am nächsten Tag habe ich daher einen ganz normalen Arbeitstag gestartet, zu Mittag kam das positive Testergebnis per Mail. Ich habe natürlich sofort die Mitarbeiter informiert und bin nach Hause. Dann las ich in der Zeitung: „Tourismusdirektor gefährdet seine Mitarbeiter und ihre Familien.“ Da habe ich gewusst, ich bin definitiv in einer anderen Welt angekommen. Ich hatte nichts falsch gemacht, aber alles wurde gleich politisch und medial „ausgeschlachtet.“

Mit Ihrer Bestellung waren Sie anfangs auch Zweifeln an Ihrer fachlichen Kompetenz ausgesetzt. Was entgegnen Sie Kritikern?

Tunkel: Das hat mich sehr gestört. Im Süden hat man es noch positiv gesehen, weil man mich dort besser kennt. Je weiter im Norden hat es aber geheißen, „das ist der Schulfreund vom Doskozil“ – das ist zu 100 Prozent nicht wahr. Bis heute habe ich auch noch kein privates Bier mit dem Landeshauptmann getrunken. Es ist auch wichtig, dass der Tourismus nicht politisch wird, denn man braucht im Land jeden Bürgermeister, jeden Obmann jeder Couleur. Nach neun Monaten glaube ich aber schon, dass von Nord bis Süd viele sagen: Der gibt Gas! Ich habe früher Produkte schaffen müssen, ich habe aus normalen Maturareisen das Summer Splash entwickelt, jetzt hab ich ein perfektes, etabliertes Produkt – das Burgenland!

Kann man aber die Politik vom Tourismus überhaupt fernhalten?

Tunkel: Ich hätte den Job nicht angenommen, wenn nicht der Landeshauptmann auch Tourismusreferent wäre. Kommen beide von verschiedenen Parteien, ist das oft schwierig, weil

jeder natürlich seine eigenen Interessen durchbringen will. Ich habe den Riesenvorteil, dass ich einen direkten und schnellen Draht zum Landeshauptmann habe. Draußen muss ich überzeugen, dass ich das, was ich ankündige, auch lebe. Bei der Konstituierung der drei neuen Verbände etwa gab es von der ÖVP den Wunsch, dass auch Leute von ihnen in den Vorstand kommen. Ein Kandidat aus Podersdorf etwa war auch schon auf meiner Wunschliste – weil er gut ist.

Was ist hinsichtlich des Neustarts im Tourismus zu erwarten?

Tunkel: Grundsätzlich freuen sich unsere 1.220 Betriebe enorm, dass es endlich wieder losgeht. Im Burgenland hängt ja praktisch jeder fünfte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Wir sind gut vorbereitet. Die Teststraßen in den Tourismusorten sind aufgestockt worden, die Wirtschaftskammer unterstützt die Betriebe mit der Belieferung der Tests. Die Buchungen laufen sehr gut. Man darf aber nicht zu euphorisch werden, denn es dürfen ja nicht 100 Prozent der Betten und der Zimmer ausgelastet werden. Da appelliere ich an die Bundesregierung – natürlich immer die Entwicklung im Auge behaltend –, dass es ab 1. Juli mehr Öffnungsschritte gibt. Ich habe vor drei Tagen vom Landeshauptmann erfahren, dass ab nächster Woche Testungen der Mitarbeiter in den Tourismusbetrieben angeboten werden, was uns natürlich weiterbringt. Wir schauen echt zuversichtlich in den Sommer.

In der Gastronomie hört man oft, dass um Personal gerungen wird. Wie schaut es im Tourismus aus?

Tunkel: Corona hat das Problem natürlich verstärkt, weil einige Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert sind. Eine Aktion war die Praktikumsoffensive „Check the Prak“, wo Praktikanten und Betriebe zusammengebracht werden. Man muss den Jungen zeigen, wie attraktiv es ist, im burgenländischen Tourismus zu arbeiten. Aber es werden natürlich noch mehr Initiativen kommen müssen.

„Schneller Draht zum Landeshauptmann.“ Tunkel sprüht vor Ideen und setzt sie um. Wolfgang Millendorfer, Wolfgang Millendorfer

Wie geht es in den kommenden Monaten weiter?

Tunkel: Der burgenländische Tourismus hat echt Top-Chancen mit den fünf Säulen Gesundheit und Wellness, Natur, Sport, Kultur sowie Wein und Kulinarik. Was uns noch ein bisschen blockiert, ist diese Kleinstrukturiertheit, ein bisserl Nord gegen Süd. Da müssen wir viel mehr gemeinschaftlich denken. Es geht darum, Ganzjahrestourismus und Infrastruktur zu schaffen, sich etwas zu trauen. Bestes Beispiel ist die Wiederbelebung der Kellerstöckl. Ich glaube aber, dass wir im Vorjahr schon einen Riesen-Drive bekommen haben. Viele wittern die Chance, Gemeinden fangen etwa an, sich E-Bikes anzuschaffen und zu verleihen. Unser erklärtes Ziel ist es ja auch, Radfahrbundesland Nummer eins zu werden. Wenn wir das bis 2024 oder 2025 schaffen, bin ich zufrieden.

Stichwort Regionalverbände – da gab es ja immer wieder auch Diskussionen …

Tunkel: Solche Veränderungen bringen immer Unsicherheit mit sich. Da waren gleich Gerüchte, wie: Eine Gemeinde bekommt weniger Ortstaxe, Mitarbeiter verlieren ihren Job oder müssen aus der Region weg – stimmt alles nicht. Es ist nun ein sinnvolleres Einsetzen der Gelder möglich. Wir haben zwei Prozent der Gästebetten und der Nächtigungen. Wenn die Steiermark von 96 Regionen auf elf verkleinert, dann brauchen wir im Burgenland nicht 15 Verbände und zwei Kurfonds. Im neuen Gesetz wird der Burgenland Tourismus quasi auch zur Ausrollung des digitalen Meldewesens verpflichtet, da sind wir Vorreiter. Daran gekoppelt ist die neue „Burgenland-Card“, die Anfang Juli kommt – eine einheitliche Nächtigungskarte für den Gast. 2022 wird es die Zielgruppenkarte geben und 2023 wollen wir auch eine Kaufkarte für die Burgenländerinnen und Burgenländer etablieren.

Wie wollen Sie Burgenländer animieren, noch mehr im eigenen Land Urlaub zu machen?

Tunkel: Unser Vorzeigeprojekt ist da sicher das Bonusticket. Das wurde bis 30. Juni verlängert und gilt jetzt übrigens für alle mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich. Im Vorjahr waren es 12.800 Tickets, bis 30. Juni erwarten wir 52.000 Tickets.

Als ehemaliger Tormann – wo sehen Sie Ihre Position jetzt?

Tunkel: Raus aus dem Tor und schauen, dass man erfolgreich zum Abschluss kommt. Ich habe ja nichts zu verhindern, sondern zu schaffen.

Interview: Markus Stefanitsch, Alexandra Gollubics-Prath