Droht neues Greißlersterben?

Derzeit gibt es im Burgenland rund 200 „unternehmergeführte Lebensmittelhandelsbetriebe“. Diese Greißler haben einen enormen Energieaufwand beim Kühlen der Lebensmittel, durch die Teuerungswelle schreiben immer mehr von ihnen Verluste. Josef Jagenbrein, Obmann der Sparte Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer, warnt: „Unsere Branche ist seit Ende 2021 in allen Warengruppen mit massiven Preissteigerungen seitens der Lieferanten konfrontiert, die wir so gar nicht an die Konsumenten weitergeben können. Wir wollen, dass Lebensmittel leistbar bleiben.“

Er kritisiert den von der Bundesregierung angekündigten Energiekostenzuschuss für Unternehmen als weder treffsicher noch ausreichend. Das Problem: Viele Nahversorger erhalten bei diesem Modell entweder gar keine Unterstützung, weil sie die Kriterien nicht erfüllen können, oder sie bleiben trotz der Unterstützung in der Verlustzone.