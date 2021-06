Die Baubranche zählt, nach kurzer Schockstarre aufgrund des ersten Lockdowns im März 2020, zu den Konjunkturmotoren der österreichischen Wirtschaft. „Die Investitionsprämien des Bundes und die Investitionsvorhaben des Landes werden in den kommenden Monaten noch einiges an Dynamik in der heimischen Baubranche auslösen“, versicherte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger bei der ecoplus-Online-Konferenz zum Thema „NÖ Bauwirtschaft – die Zukunft wird digital“ im April.

Cluster vernetzt Unternehmen

Ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, insbesondere der Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ von ecoplus, unterstützt die Entwicklung der Digitalisierung in der Baubranche.

Seit 20 Jahren steht dieser Cluster für nachhaltiges Bauen in Niederösterreich und trägt mit innovativen Kooperationsprojekten dazu bei, die Bauwirtschaft für die Herausforderungen der Zukunft fit zu halten. Aktuell sind 220 Clusterpartner mit mehr als 35.400 Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von rund 7,9 Milliarden Euro in diesem Branchennetzwerk verbunden.

Das Cluster-Team unterstützte seit seiner Gründung erfolgreich 381 Kooperationsprojekte mit über 2.100 Projektpartnern.

Ein gutes Beispiel für die Arbeit des ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ ist das Projekt „Qualifizierungsnetz Gebäudesoftskills“ der Donauuniversität Krems. An diesem Projekt waren neben Forschern und Praktikern der Architektur- und Baubranche auch Wissenschafter aus verschiedenen Fachrichtungen (von Medizin bis Geisteswissenschaften) beteiligt.

Ecoplus half bei der Konzeptionierung, Fördereinreichung und -abwicklung und Öffentlichkeitsarbeit. Im Projekt der Donauuniversität Krems ging es um die Frage, wie Licht, Farbe, Akustik, Oberflächen et cetera in Innenräumen auf den Menschen wirken und welche humanwissenschaftliche Evidenzen es dazu gibt:

welche Lichtspektren wie auf den Menschen wirken

welchen Ansprüchen ein Bau für Allergiker und Asthmatiker genügen muss

wie gesundheitsförderliche und -schädliche Faktoren von Gebäuden mit Fokus auf Feinstaub, Luftionen und Radon wirken

welchen Einfluss Naturmaterialien und biologische Baustoffe auf Menschen haben und wie Bau- und Raumakustik aus psychologischer Sicht auf sie wirken

Eines der Hauptziele der ecoplus Cluster NÖ ist die überbetriebliche Vernetzung und Unterstützung aller Partner aus Wirtschaft und Forschung. In Tulln entsteht dafür gerade das „Haus der Digitalisierung“ in Kooperation zwischen ecoplus und der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft FHI.

Jetzt im Mai 2021 ist Spatenstich für den Bau. Ab 2023 soll es dann viele Möglichkeiten bieten, Digitalisierung real zu erleben. Das „Haus der Digitalisierung“ ist ein dreistufiges Gesamtprojekt, wobei die einzelnen Stufen wie Puzzleteile ineinandergreifen und aufeinander aufbauen.

Was digital alles möglich ist

Erste Stufe: „Das Netzwerk“

2018 wurde ein intelligentes digitales Netzwerk etabliert. Dieses Netzwerk ist der Motor des Projektes.

Zweite Stufe: „Das virtuelle Haus“

2019 wurde das virtuelle Haus der Digitalisierung als branchen-übergreifende Onlin -Informations-Drehscheibe eingerichtet. www.virtuelleshaus.at

Dritte Stufe: „Das reale Haus“

Das reale Haus der Digitalisierung ist das letzte Puzzleteil in diesem Prozess und wird die Herzkammer des Gesamtprojektes sein.