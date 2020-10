BVZ: Sind die Wunden der Landtagswahl, die „Wahlniederlage“ trotz Zugewinn, schon verheilt?

Thomas Steiner: Unser Ziel mit 30 Prozent haben wir erreicht. Durch die SPÖ-Absolute ist das vielleicht in den Hintergrund gerückt, aber österreichweit sind wir prozentuell die stärkste Nicht-Landeshauptmann-Partei.

Ist mit dem Abschied als Landesobmann eine Last abgefallen oder gibt es auch Wehmut?

Steiner: Die fünf Jahre als Landesparteiobmann waren eine sehr schöne, lehr- und erfolgreiche Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich bin mit vollem Elan dabei, die ÖVP Burgenland stets zu unterstützen.

Nach der Wahl hatte es den Anschein, Sie wären etwas geknickt. Wie gehen Sie jetzt damit um, in der „zweiten Reihe“ zu sitzen?

Steiner: Wenn man als Landesparteiobmann nach fünf Jahren seine Position zur Verfügung stellt, wo man jede Wahl gewonnen hat, wüsste ich jetzt keinen Grund, geknickt zu sein. Die 30 Prozent waren ein gutes Ergebnis, wurden jedoch von Beginn an schlecht geredet. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Basis für die Zukunft. Christian Sagartz macht als neuer Chef seine Sache ausgezeichnet. Ich sehe mich nicht in den hinteren Reihen, sondern bin Teil des Teams, mit der wichtigen Aufgabe als Obmann des Rechnungshof-Ausschusses, der in Zeiten einer SPÖ-Absoluten enorm wichtig ist. Denn die tut dem Land nicht gut.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt und dem Land?

Steiner: Generell ist das Land die Summe aller 171 Gemeinden und sie gehören besser unterstützt, davon spürt man jedoch wenig. Man hat den Eindruck, dass es nur eine Zielrichtung gibt, alles zu verstaatlichen. Zwischen der Stadt und dem Land hat es immer unterschiedliche Interessen gegeben, es war aber möglich, gemeinsam Gutes zu schaffen, als die SPÖ noch

Politiker

mit Handschlagqualität hatte.

Mit Hans Niessl wurde etwas vereinbart und umgesetzt. Mit den jetzigen SPÖ-Politikern wird sich dies erst weisen, aber ich hoffe, dass wir einen guten Weg finden. Das Land kann sich bei gewissen Projekten nicht aus der Verantwortung nehmen.

Wie stemmen Sie in der Stadt die 1.700 Euro Netto-Mindestlohn?

Steiner: Es ist eine massive Mehrbelastung. Ohne am Personal etwas zu ändern, entstehen Mehrkosten von bis zu 900.000 Euro pro Jahr. Wenn das Land das möchte, soll das Land das auch bezahlen. Eine Gemeinde wird sich überlegen müssen, ob sie selbst Menschen anstellt, oder ob sie Leistungen – dabei wird es vor allem um einfachere Arbeiten gehen – günstiger woanders zukauft. Es wäre schade, wenn durch einen parteipolitischen Ansatz weniger solcher Jobs zur Verfügung stünden.

Landeshauptmann Doskozil meint, man wäre in den Gemeinden gut beraten, den Mindestlohn einzuführen, sonst könnte man es bei der nächsten Wahl spüren …

Steiner: Das ist eine eigenartige Aussage, weil er zwingt uns ja sowieso dazu. Ich möchte keine Kredite aufnehmen, um das Personal zu bezahlen.

Wie sehen Sie das neue Raumplanungsgesetz, das Gemeinden ermöglichen soll, Grundstücke zurückzukaufen?

Steiner: Es ist aus meiner Sicht jenseitig, was da von der SPÖ vorgelegt wurde und ich bin zu 99 Prozent sicher, dass

das einer Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof nie standhalten kann. Das ist schon eine Stufe über kommunistischer Denkweise. Sollte das Gesetz wider Erwarten halten, dann werde ich natürlich die Kirche, das Land Burgenland und die OSG als größte Grundstückseigentümer zu mir bitten. Ich freue mich schon auf diese Verhandlung (lacht).

Kann man davon ausgehen, dass, solange Sie Bürgermeister sind, kein Bauland rückgewidmet wird?

Steiner: Das Gesetz sieht vor, dass die Landesregierung die Widmung vornehmen kann, was ja auch kurios ist.

Die Landeshauptstadt spielt auch touristisch eine wichtige Rolle. Wie zufrieden sind Sie als Bürgermeister mit der neuen Ausrichtung des Landestourismus?

Steiner: Wenn ein Tourismusdirektor seine Strategie nicht öffentlich erklären kann, dann kann man sich zumindest fragen, ob es die richtige Entscheidung war. Es war auf alle Fälle eine typische SPÖ-Entscheidung. Und jetzt über kleine Zuwächse im Sommer zu jubeln, ist lächerlich. In Eisenstadt haben wir aber auch davon profitiert, dass die Menschen nicht ins Ausland gefahren sind. Die SPÖ versucht aber auch in punkto Tourismus alles zu zentralisieren und vom Land aus zu steuern und ich bin überzeugt, dass dies der falsche Weg ist. Wie will man Podersdorf, Eisenstadt und Mattersburg touristisch auf einen Nenner bringen?

Wie sieht Ihre Antwort aus?

Steiner: Wir werden, völlig unabhängig von dem, was das Land beschließen wird, einen eigenständigen Weg gehen, mit einer eigenen Organisation und einem Manager, der sich um Tourismus, Stadtmarketing und Standortmarketing kümmert. Wir werden unsere finanziellen und personellen Ressourcen bündeln. Man möchte die Tourismusabgaben alle ins Land umlenken, aber da werde ich nicht mitspielen und einen guten Weg aufzeigen.

Eisenstadt klinkt sich also aus dem Burgenland Tourismus aus?

Steiner: Der hat uns immer ausgeklinkt! Daher ist der Burgenland Tourismus für uns irrelevant, weil er nichts für die Stadt getan hat. Auf der Website des Burgenland Tourismus muss man länger suchen, um die Landeshauptstadt zu finden. Deswegen werden wir selbst aktiv und werden die Vorzüge der Stadt herausbringen. Wir haben selbst die notwendige Stärke und mit Esterhazy einen guten Player und Mitvermarkter.

Ab wann wird es so weit sein?

Steiner: Das hängt vom Land ab, spätestens sobald die Tourismusverbände aufgelöst werden.

Werden Sie bei nächsten Gemeinderatswahl wieder antreten?

Steiner: Das ist der Plan!

Werden Sie auch in der Landespolitik bleiben?

Steiner: Die nächsten Wahlen sind 2025, wer weiß, was bis dahin passiert.

Interview: Markus Stefanitsch