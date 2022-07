Wie kauft man Bitcoin in 2022

Werbung

In der Marktkapitalisierung liegt Bitcoin an erster Stelle deutlich vor der Konkurrenz. Mit über 700 Milliarden US-Dollar liegt der Gesamtwert von Bitcoin im Mai 2022 weit vor der von Ethereum, Cardano, Binance Coin, Tether, Ripple und allen anderen Kryptowährungen. Auch die Kursentwicklung der wichtigsten Kryptowährung hat Geschichte geschrieben. Nach dem Corona-Crash im März 2020 konnte sich der Kurs dieser Digitalwährung schnell wieder erholen.

Seit seinem Allzeithoch im November 2021 (über 65.000 USD) pendelt der Kurs ab seit Anfang 2022 im Bereich von 30.000 bis 45.000 US-Dollar. Der Kurs ist hoch volatil, aber wer Bitcoins handelt und den Kurs genau im Blick hat, kann Gewinne machen. In der Vergangenheit verhalf die erfolgreichste Kryptowährung dem einen oder anderen Normalbürger zum Selfmade-Millionär. Zum Glück ist Bitcoin kaufen heute so einfach wie noch nie.

Wie kauft man eigentlich Bitcoins?

Bitcoins können auf Krypto- Börsen online gekauft und verkauft werden. Bei der Auswahl des Handelsplatzes sollte man auf seriöse und etablierte Anbieter setzen, die schon lange im Geschäft sind. Anycoin ist zum Beispiel eine Plattform, die Kryptowährungen seit 2013 handelbar macht. Im ersten Schritt muss natürlich ein Profil auf der jeweiligen Handelsplattform angelegt werden. Wenn Sie anschließend dort ein Konto erstellen, durchlaufen Sie zunächst einen banküblichen Verifizierungsprozess, wie er in Deutschland vorgeschrieben ist. Nach europäischem Recht müssen folgende Merkmale gegeben sein, um mit Kryptowährungen handeln zu dürfen:

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Sie müssen europäischer Staatsbürger sein oder eine europäische Aufenthaltsgenehmigung haben.

Sie müssen ein europäisches Bankkonto besitzen.

Nach der Verifizierung wird ihr Bitcoin-Konto freigeschaltet und mit ihrem existierenden Bank-Konto verbunden. Gleich im Anschluss können Sie Bitcoins kaufen und verkaufen. Bitcoins müssen nicht in ganzen Stückzahlen gekauft werden, auch Teile sind möglich, also zum Beispiel 0,044 Bitcoins.

Wo werden Bitcoins aufbewahrt?

Kryptoplattformen, die Ihnen anbieten, Ihre Bitcoins zu verwalten und zu speichern, sollten Sie meiden. In der Vergangenheit gab es Fälle, bei denen diese Plattformen gehackt und die Bitcoins abgezogen wurden. Der beste Weg ist es, Ihre Bitcoins in einem privatem Wallet abzulegen. Eine Wallet funktioniert wie eine digitale Geldbörse, wobei man verschiedene Wallet-Typen unterschiedet:

Online-Wallet:

Bei Online-Wallets (auch Hot Wallets genannt), kann man sich online registrieren und das Geld auf das Konto überweisen. Gesichert wird die Wallet mit einem privaten Schlüssel, der aus Buchstaben von zwölf Zufallswörtern besteht (Seed). Dieser Seed muss geheim aufbewahrt und darf nie anderen Personen zugänglich gemacht werden. Am besten auch nicht digital oder aus E-Mail abspeichern, sondern ausdrucken und abheften.

Eigene Wallet:

Wer einen Schritt privater gehen will, der installiert sich die digitale Wallet als Programm auf seinem Rechner. Somit lässt sich das Bitcoin-Vermögen auf dem eigenen Computer speichern. Solange man nicht mit dem Internet verbunden ist, kann sich auch kein Dieb an dem Bitcoin Konto zu schaffen machen. Allerdings sollte der Computer gut geschützt sein, damit keine Hacker oder ein Computervirus Zugriff bekommen.

Datenträger:

Wenn Sie auf Nummer sichergehen wollen, speichern Sie die Bitcoins auf einem externen Datenträger und lagern diesen im heimischen Tresor oder in einem Bankschließfach. Der Datenträger kann ein USB-Stick, SD-Karte oder eine Festplatte sein. Selbstverständlich lohnt es sich hier, auch ein Backup anzulegen, das an einem weiteren Ort aufbewahrt wird. "Cold Wallet" wird dieser Weg in der Kryptowelt genannt.

Ganz egal für welche Wallet Sie sich entscheiden, steht Ihnen nun der Weg in die Welt des Kryptohandels offen. Natürlich ist der Handel mit Kryptowährungen hochspekulativ und kann sogar zum Verlust des eingesetzten Geldes führen. Investieren Sie also nur Geld, dessen Verlust sie finanziell verkraften können.

