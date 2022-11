Mit Umfrage: Sinken bald die Immo-Preise im Burgenland?

Werbung

Das böse R-Wort will noch niemand in den Mund nehmen, weder diejenigen, die die Häuser verkaufen, noch die, die den Kauf finanzieren. Dabei ist der Wirtschaftstisch angerichtet mit allem, was eine Rezession braucht: „Aufgrund von stark steigenden Lebenshaltungskosten, einer Inflation, so hoch wie schon lange nicht mehr, den steigenden Zinsen und den Verschärfungen bei der Kreditbeschaffung, ist die Anzahl der Einfamilienhausinteressenten, die sich einen Kauf auch leisten können, deutlich zurückgegangen“, analysiert etwa der Geschäftsführer der RE/MAX-Immobilienmakler, Bernhard Reikersdorfer, die aktuelle Marktlage.

Seine Mittwoch erschienene Halbjahresbilanz 2022 weist dem Einfamilienhausmarkt mit 4.633 verkauften Objekten (363 im Burgenland) das tiefste Niveau seit 2014 aus – und da war Europa noch im Griff der Finanzkrise aus dem Jahr 2008.

Hochpreis-Bezirke stehen schon auf der Preis-Bremse

Foto: NOEN

Zwar steigt der Wert der verkauften Immobilien noch mit 14,2 Prozent im Burgenland (13,1 in Österreich), die Betonung liegt aber auf „noch“: Die derzeitigen Herausforderungen rund um Teuerung und den neuen Kreditrahmen seien in den Statistiken noch nicht angekommen, heißt es von RE/MAX. Einen deutlichen Rückgang von privaten Wohnbaufinanzierungen bestätigten auch mehrere Banken am Rande des Weltspartags der BVZ.

Noch nicht am burgenländischen Häusermarkt sichtbar, aber doch schon am Horizont erkennbar, ist die Bundestendenz auch im Burgenland. Die Anzahl der verkauften Häuser ging in Güssing (-8 Prozent), Oberpullendorf (-12) und Jennersdorf (-19) bereits zurück. Die Preise schrumpften bereits in Jennersdorf (-4,7 Prozent). In den Bezirken, die in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnten (oder mussten), Neusiedl und Eisenstadt, liegt die Preissteigerung bereits unter der Inflationsrate (ein bzw. acht Prozent).