Einfamilienhaus: Markt im Aufwind

Als „positiver Ausreißer“ entpuppte sich das Burgenland laut jüngster Studie des Immobiliennetzwerks RE/MAX. Während im ersten Halbjahr 2021 Einfamilienhausverkäufe im Bundestrend das dritte Jahr in Folge rückläufig waren, gab es bei uns ein Plus von über fünf Prozent. 341 Verkäufe wurden getätigt, um 17 mehr als 2020, – überboten wurde diese Zahl nur einmal (2018), österreichweit bedeutet das Platz fünf.

NOEN

Auch die Preise haben heuer in allen Bezirken angezogen, – außer in Oberpullendorf und Jennersdorf – sogar auf das höchste Niveau der letzten zehn Jahre. Spitzenreiter war der Bezirk Neusiedl: 268.815 Euro für ein Einfamilienhaus bedeuten 100.000 Euro mehr als der Landesschnitt und eine Verdoppelung innerhalb von fünf Jahren. Auf Platz zwei: Eisenstadt mit durchschnittlich 233.311 Euro, – am Ende des Landes-Rankings liegt Oberpullendorf mit 107.682 Euro.

Was den Gesamtverkaufswert betrifft: 62 Millionen Euro bedeuten zwar eine deutliche Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dennoch bleiben Einfamilienhäuser bei uns im Bundesländervergleich nach wie vor am günstigsten.