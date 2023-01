Angestellte im Burgenland: Wann sind wir reich geworden?

Werbung

Der Bundesrechnungshof gibt jährlich den Einkommensbericht heraus, laut dem jüngst publizierten haben wir uns vom Armenhaus Österreichs zum Land mit dem zweithöchsten Einkommen (34.307 Euro) für die 136.000 unselbstständig Beschäftigten entwickelt. Nur in NÖ verdient man etwas mehr, das bundesweite Median-Bruttojahreseinkommen ist 32.177 Euro.

Ein Grund ist die soziodemografische Verschiebung, mittlerweile arbeiten 15 Prozent im Burgenland in der Verwaltung, gleichzeitig gibt es hier die wenigsten Arbeiterinnen und Arbeiter in ganz Österreich. Sehr erfreulich: Die Einkommensunterschiede im Burgenland sind die geringsten in ganz Österreich. Teilt man alle Einkommen nach Größe in vier Gruppen, verdient die einkommensstärkste mit 50.000 Euro „nur“ 89 Prozent mehr, als die mit dem geringsten Bruttojahreseinkommen (19.347). Damit verdienen Geringverdiener bei uns am meisten, am wenigsten in Wien (12.586), wo auch der Einkommensunterschied mit 119 Prozent der höchste ist.

Frauen verdienen bei uns 65 Prozent der Männer, nur in Wien sind die Gehälter noch ausgeglichener (82 Prozent).

Selbstständig Erwerbstätige haben in Österreich generell weniger zu lachen, in Tirol verdienen sie am meisten – und auch dort nur 19.429 Euro im mittleren Jahreseinkommen (vor Steuern, nach Sozialversicherungsbeiträgen). Am niedrigsten waren die Einkünfte im Burgenland (12.500). Fast umgekehrt ging es 2021 den Pensionistinnen und Pensionisten. In NÖ (25.286 Euro), Wien (24.798) und dem Burgenland (23.442) hatten sie das höchste Bruttojahreseinkommen. Mit „nur“ 20.441 Euro mussten sie in Vorarlberg auskommen.

Für SP-Klubobmann Robert Hergovich ist diese Statistik ein Erfolg des burgenländischen Mindestlohnes, Rechnungshofausschuss-Obmann Thomas Steiner (ÖVP) gibt zu bedenken, dass rund ein Drittel dieser Einkommen gar nicht im Burgenland generiert werden und so gesehen wenig mit den im Burgenland erzielten Einkommen zu tun haben.