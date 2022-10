Jetzt heißt‘s „Licht aus“ im Landhaus

Werbung

Der kleine Kühlschrank oder das Radio im Büro hat in Zeiten der Energiekrise ausgedient. Zumindest sollten private Elektrogeräte in den Amtsräumen „vermieden“ werden, heißt es dazu im Energiesparkonzept des Landes.

Zuerst verzichteten Unternehmen wie die Energie Burgenland auf stark beheizte Räume oder auf einen zusätzlichen Aufzug; der Plan wurde konstant weiterverfolgt: Wie es auf BVZ-Anfrage im Landhaus heißt, will man in den öffentlichen Einrichtungen mit konsequent Energiesparmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung beitragen. Es sei „ein Gebot der Stunde, mit Energie so sorgsam und sparsam wie möglich umzugehen und dabei den Dienstbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen“.

Neben einigen wenigen Verboten – etwa sind elektrische Heizstrahler in den Büros untersagt – setzt man dabei auf Eigenverantwortung. Beim Verlassen des Zimmers und tagsüber auf den Gängen lautet die Vorgabe: „Licht aus!“ Die Temperatur in den Büros wird, wie in vielen anderen Unternehmen, auf 19 Grad gehalten. Vor allem in den Wintermonaten will man das Energiesparkonzept beibehalten.

Parallel dazu wird in der Burgenland Energie an der Umstellung auf neue Energie-Pakete mit Photovoltaik und Wärmepumpe gearbeitet. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat auch bereits angekündigt, dass die zu erwartende Strompreis-Anpassung mit Jahresbeginn 2023 „nicht eins zu eins“ weitergegeben werden soll. Wie das gelingen wird, dabei lässt man sich aber seitens des Landes derzeit noch nicht in die Karten schauen.