Wenig zum Schlafen kommen derzeit Landtagspräsidentin Verena Dunst und ihr Team, bestehend aus Julia Schopp und Benjamin Heidinger. Die Vorbereitung auf einen Befragungstag ist mühevolle Koordinationsarbeit: Jeder Schritt muss mit allen vier Parteien abgestimmt werden, die Minderheiten-freundliche Landtagsordnung räume auch den kleinen Fraktionen verhältnismäßig viel Gestaltungsspielraum ein, betont Dunst im Hintergrundgespräch mit der BVZ.

Und dann wären da ja auch noch die Auskunftspersonen, die sich mit Verweis auf ihre Gesundheit entschuldigen wollten. Für sie ließ Dunst einen Amtsarzt organisieren, der das letzte medizinische Wort hatte. Das letzte juristische Wort wird in vielen Fällen nicht Dunsts U-Ausschuss, sondern ein Strafgericht haben. Das gilt für Pucher und Co., aber auch Zeugen, die falsch ausgesagt haben. Ihnen drohen bis zu drei Jahren Haft. Dunst: „Das könnte bei einigen passieren.“ Am 25. Februar ist der letzte Befragungstag, am 25. März folgt Verfahrensrichter Walter Pilgermairs

Bericht.