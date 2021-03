Am heutigen Donnerstag will die Energie Burgenland ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufschlagen. Die Entwicklung von einem klassischen Energieanbieter zum Green- Tech-Unternehmen wird heute der Öffentlichkeit präsentiert, der Ausbau von Photovoltaik steht dabei außer Frage.

„Substanzielles“ Investitionspaket

Eine Zahl konnte der neue Unternehmenssprecher Jürgen Schwarz vorab nicht nennen, es soll aber ein „substanzielles Investitionspaket“ werden. Der Hintergrund ist eine absehbare Entwicklung: In wenigen Jahren werden sich die privaten E-Tankstellen, PV-Anlagen und „erneuerbaren Energie-Gemeinschaften“ vervielfacht haben. „Auf diese Entwicklungen des Marktes müssen wir entsprechend reagieren“, betont Schwarz.

Das sieht auch die EU so, deren Green Deal sieht ein unglaubliches Fördervolumen von 700 Milliarden Euro für erneuerbare Energie vor. Von diesem Kuchen möchte der neue Energie-Burgenland-Chef Stephan Sharma ein größeres Stück.

Die finanzielle Kraft der Sonne

Dazu soll das zweite Standbein neben dem Wind, die Solarenergie, gestärkt werden. Die hat einen bekannten Nachteil: die fehlende Planbarkeit. Mal gibt es zu wenig, dann wieder zu viel Strom. Die derzeit anlaufenden „Sonnen-Abos“ sollen diese volatile Energiegewinnung auf mehrere größere wie kleinere Sonnenparks im ganzen Land (und zukünftig vielleicht auch im Ausland) verteilen.

Diese Regionalisierung macht die Solarenergiegewinnung sicherer und für die Burgenländer zugänglicher: Nicht jeder hat ein eigenes Dach oder das Startkapital für eine PV-Anlage, zwei Euro pro Monat und ein Paneel im Sonnenabo sollten sich aber ausgehen. Dafür kommt bei passendem Wetter die Energie aus dem eigenen Paneel. Der Strom aus der Steckdose hat dann zwar noch immer kein Mascherl, die Herkunft ist aber deutlich besser koordinierbar.