Die Energie Burgenland investiert bis 2025 419 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien und in Innovations-Projekte. Die Energie Burgenland sei damit nicht nur ein zentraler Player in der Klima- und Energiestrategie 2050 des Burgenlands, sondern schaffe und sichere damit auch zukunftsfitte Arbeitsplätze in unserem Bundesland, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Energie Burgenland Vorstandsvorsitzenden Michael Gerbavsits im Infozentrum im Windpark Weiden am See.

In folgende Bereiche soll investiert werden:



• 233 Millionen Euro für die dritte große Windausbauphase



• 115 Millionen Euro für die Netzkapazität



• 36 Millionen Euro für Photovoltaik-Projekte



• 31 Millionen Euro für den Fernwärmeausbau aus Biomasse



• 4 Millionen Euro für Innovationsprojekte

„Mit diesem Gesamtmix an Investitionen sichern wir über 3.500 Arbeitsplätze und unsere Rolle als Vorreiter der Ökostromproduktion in Österreich“, sagte Gerbavsits.

Landeshauptmann Doskozil betonte das Ziel der Klima- und Energiestrategie des Landes Burgenlandes, bis 2050 den gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 90 Prozent zu senken.

Wasserstoff-Busse für den Bezirk Neusiedl am See

Neben dem ständigen Ausbau der Windkraft und anderer erneuerbarer Energieträger beschäftigt sich die Energie Burgenland auch mit dem Thema Wasserstoff. „Das Verkehrsunternehmen ÖBB-Postbus GmbH plant, in Kooperation mit dem Land Burgenland und der Energie Burgenland ab Herbst 2021 15 Wasserstoffbusse im Bezirk Neusiedl sowie für die Verbindungslinie Neusiedl-Eisenstadt zum Einsatz zu bringen; derzeit werden auf diesen Linien Dieselbusse betrieben. „Die Energie Burgenland werde bei diesem Projekt die Elektrolyse-Anlage errichten und damit den Wasserstoff für den Betrieb der Busse erzeugen, so Gerbavsits.

Weniger Windräder, mehr Output

Im Zuge der dritten großen Windbauphase, auch „Repowering-Phase“ genannt, werden 61 alte Anlagen durch 51 neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt, was bedeutet, dass es 10 Anlagen weniger geben wird als heute. Aufgrund der optimierten Leistung bei den neuen Anlagen steigt die Ökostromproduktion trotzdem um 25 Prozent.

Fit2020

Bis September nächsten Jahres werden 28 - 33 neue Arbeitsplätze im Unternehmen geschaffen. Fit2020 – so der Name des seit 2016 laufenden Effizienzsteigerungsprogrammes – hat durch seine Einsparungen neue Spielräume für Investitionen geschaffen. „Diese Spielräume nutzen wir für Investitionen in erneuerbare Energien, die auch neue Arbeitsplätze generieren. Auch durch das Insourcen von Aufgaben in die Unternehmensgruppe schaffen wir neue Arbeitsplätze“, erklärt Vorstandsvorsitzender Gerbavsits