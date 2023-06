Köstlicher Besuch der Wiesener Erbeerkönigin in Eisenstadt

„Obst und agrarische Produkte aus dem Burgenland sind nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch ein wichtiger touristischer Faktor. In diesem Sinne freue ich mich umso mehr, dass das Burgenland seine hervorragenden landwirtschaftlichen Produkte so charmant durch Erdbeerkönigin Amelie und Prinzessin Elisa präsentiert“, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth anlässlich des Besuches. Erdbeerkönigin Amelie Koch ist 19 Jahre alt und studiert Rechtswissenschaften in Wien.

Im Burgenland bewirtschaften rund 40 Betriebe 70 Hektar Erdbeerfläche. Im Schnitt isst jeder Österreicher rund 3,3 Kilogramm Erdbeeren jährlich.