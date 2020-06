Eine leichte Erholung am burgenländischen Arbeitsmarkt in den letzten Wochen ortet AMS Burgenland-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl: „Erste Kunden nahmen wieder eine Arbeit auf, vor allem aus der Baubranche, der Arbeitskräfteüberlassung und dem Handel.“ Konkret waren mit Ende Mai 11.525 Burgenländer arbeitslos – um rund 2.000 weniger als im April.

BVZ

Der Wermutstropfen dabei: Der Vergleich zum Mai des Vorjahres offenbart ein Plus von 4.476 oder 63,5 Prozent. „Diese hohe Arbeitslosigkeit wird uns leider noch jahrelang beschäftigen,“ so die Expertin. Die stärksten Anstiege waren im Tourismus (plus 167 Prozent) und im Bereich Kunst und Unterhaltung (plus 134 Prozent) zu verzeichnen. In absoluten Zahlen sind Gastronomie (plus 999 arbeitslose Personen) und Handel (plus 740) besonders von der Krise betroffen (siehe Grafik). Regional gesehen wiederum stechen Jennersdorf (plus 117 Prozent Arbeitslose) und Neusiedl am See (plus 81 Prozent) heraus; unter einem Plus von 50 Prozent blieben nur Mattersburg und Oberpullendorf.

Eine noch höhere Arbeitslosigkeit habe der Einsatz von Kurzarbeit verhindert, betont die AMS-Chefin: „In über 3.000 Firmen konnten im Mai rund 30.000 burgenländische Arbeitsplätze gesichert werden.“ 38 Millionen Euro seien mittlerweile auf Unternehmerkonten überwiesen worden, parallel würden bereits erste Anträge für die zweite Etappe erledigt. Gerechnet wird mit bis zu 1.500 Betrieben, die um weitere drei Monate verlängern müssen.