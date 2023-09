Eindringlinge im Strompark: Burgenland Energie in Sorge vor Spionage

Vor möglicher Wirtschaftsspionage haben sich internationale Sicherheits-Institutionen schon in den vergangenen Wochen gewarnt – mit den Ereignissen der letzten Tage wurde für die Burgenland Energie und Vorstandsvorsitzenden Stephan Sharma endgültig „die Grenze überschritten“: Im Wind- und Photovoltaik-Park Schattendorf und im PV-Park bei Nickelsdorf seien Personen mit Fahrzeugen eingedrungen und hätten unerlaubt Fotos gemacht.

Der Wachdienst schritt ein und musste auch mit „einer gewissen Aggressivität“ der Eindringlinge umgehen. Die Personen wurden des Geländes verwiesen, die Kennzeichen wurde notiert. Nach Absprache mit ihrer Rechtsabteilung hat die Burgenland Energie beim Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eine Sachverhaltsdarstellung und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

„Kein Kavaliersdelikt“

Sorge vor Betriebsspionage hat man beim Energieversorger vor allem auch wegen des organischen Stromspeichers, der im Schattendorfer Park, wie berichtet, in Testbetrieb gehen soll. Als „Superspeicher eine Weltneuheit“, wie Sharma betont, müsse man die Innovation schützen, ebenso wie die kritische Infrastruktur.

Erschwerend kommt hinzu, dass die beiden Anlagen – in Nickelsdorf entsteht der größte PV-Freiflächenpark – ohne Zaun errichtet wurden, ebenfalls eine Neuheit, um den Wildwechsel zu ermöglichen. Die Sicherheitsvorkehrungen werden nun verstärkt.

Burgenland-Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma will sich "nicht aufhalten lassen". Foto: Wolfgang Millendorfer

Vom Ziel, das Burgenland mithilfe von Wind- und Sonnenstrom bis 2030 klimaneutral zu machen, werde man sich nicht abbringen lassen, sagt Vorstandsvorsitzender Sharma: „Diese Vorkommnisse sind für uns kein Kavaliersdelikt. Wir werden uns und die kritische Infrastruktur schützen.“ Schon im Vorfeld hatte man sich bei der Burgenland Energie mit anonymen Anzeigen zu technischen Details auseinandersetzen müssen.

Beim Fortschritt in Sachen Stromspeicher hat man sich aus diesen Gründen zuletzt in der Öffentlichkeit zurückgehalten. Wie Sharma nun sagte, soll der Speicher noch im Oktober in den lange erwarteten Testbetrieb gehen, die voraussichtlich größte erneuerbare Energiegemeinschaft Österreichs sei gegründet. In Nickelsdorf geht der Bau der PV-Parks weiter. In den Vorhaben werde man sich auch „nicht aufhalten lassen“, unterstreicht Sharma.